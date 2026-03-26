Първото щъркелово яйце за 2026 г. вече е снесено в едно от гнездата в Белозем, информира жителка на китното пловдивско село, видя репортер на Plovdiv24.bg. Моментът бележи началото на размножителния сезон на птиците и е радост за местните.

Село Белозем, известно като Европейското село на белия щъркел, отново се превръща в център на внимание за орнитолозите. Към момента в населеното място има над 40 гнезда, разположени върху покриви на частни домове, електрически стълбове, високи дървета.

Най-впечатляващата концентрация на птици остава върху сградата на училище "Гео Милев“, където са разположени цели 22 гнезда. Именно заради този феномен учебното заведение е популярно като "щъркеловото училище“.

След като започне масовото излюпване на малките, популацията само върху покрива на училището се очаква да надхвърли 100 птици, превръщайки Белозем в една от най-значимите колонии на белия щъркел в България.

Plovdiv24.bg припомня, че село Белозем е българският представител в Европейската мрежа на селата на щъркелите, където се полагат специални грижи за пернатите любимци на хората.

От 2020 година се реализира проект "Опазване и популяризиране на щъркелите в Белозем - Европейското село на белия щъркел в България". Благодарение на това, читалище "Просвета 1909" в с. Белозем изгради модерна система за видеонаблюдение на две щъркелови гнезда, разположени на покрива на читалището.