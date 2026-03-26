Първото щъркелово яйце за 2026 г. вече е снесено в едно от гнездата в Белозем, информира жителка на китното пловдивско село, видя репортер на Plovdiv24.bg. Моментът бележи началото на размножителния сезон на птиците и е радост за местните.
Село Белозем, известно като Европейското село на белия щъркел, отново се превръща в център на внимание за орнитолозите. Към момента в населеното място има над 40 гнезда, разположени върху покриви на частни домове, електрически стълбове, високи дървета.
Най-впечатляващата концентрация на птици остава върху сградата на училище "Гео Милев“, където са разположени цели 22 гнезда. Именно заради този феномен учебното заведение е популярно като "щъркеловото училище“.
След като започне масовото излюпване на малките, популацията само върху покрива на училището се очаква да надхвърли 100 птици, превръщайки Белозем в една от най-значимите колонии на белия щъркел в България.
Plovdiv24.bg припомня, че село Белозем е българският представител в Европейската мрежа на селата на щъркелите, където се полагат специални грижи за пернатите любимци на хората.
От 2020 година се реализира проект "Опазване и популяризиране на щъркелите в Белозем - Европейското село на белия щъркел в България". Благодарение на това, читалище "Просвета 1909" в с. Белозем изгради модерна система за видеонаблюдение на две щъркелови гнезда, разположени на покрива на читалището.
Първото щъркелово яйце за годината в селото на белия щъркел е вече факт
Още от Други
/
Предупредиха хората да стоят далече от язовирите "Въча" и "Кричим", в режим са на висока вълна
26.02
След ремонт за 4 милиона и две седмици работа една от най-известните бани в Пловдивско затвори
05.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мъж е в болница в Пловдив след тежкия сблъсък с камион
11:44 / 25.03.2026
Жесток сблъсък край Асеновград: Пътят към Бачково е блокиран след...
10:30 / 25.03.2026
Фатален край, след като кола се вряза под тир до Пловдив
19:27 / 24.03.2026
Невиждана по мащабите си полицейска операция в част от Южна Бълга...
12:25 / 24.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.