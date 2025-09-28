ЗАРЕЖДАНЕ...
|Протест блокира движението
Следващият протест ще се проведе днес от 14:30 ч. на Карловско шосе, където движението ще бъде временно блокирано. Организаторите подчертават, че не целят да създават неудобство на пътуващите, а да бъдат чути и проблемът най-накрая да получи решение.
Общественият транспорт е основно право, а борбата на Труд е борба и за други населени места в страната, които страдат от липса на адекватен транспорт.
