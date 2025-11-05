ИЗПРАТИ НОВИНА
Промяна на мястото за подаване на заявления по програмата за отоплителните уреди в Асеновград
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:04
©
Променя се адресът за подаване на заявления за участие в проекта "Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Асеновград“, финансиран по Програма "Околна среда“ 2021 г. – 2027 г., съфинансиран от Европейския съюз (ЕС).

Всички домакинства, които се отопляват на твърдо гориво (дърва или въглища), имат възможност безплатно да заменят стария си отоплителен уред с нов, екологичен такъв.

Новият адрес за подаване на заявления е: Асеновград, Търговски център, пл. "Акад. Николай Хайтов“ №9, офис 2. Подадените документи ще бъдат разгледани от техническия отдел, който ще се свърже с одобрените кандидати за оглед на място.

Смяната на отоплителните уреди е стъпка към по-чиста природа и по-здравословна среда за всички жители на Асеновград.

Заявленията могат да се попълват и на електронно устройство (таблет или смартфон), като се изтеглят ОТТУК.







Статистика: