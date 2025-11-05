ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Промяна на мястото за подаване на заявления по програмата за отоплителните уреди в Асеновград
Всички домакинства, които се отопляват на твърдо гориво (дърва или въглища), имат възможност безплатно да заменят стария си отоплителен уред с нов, екологичен такъв.
Новият адрес за подаване на заявления е: Асеновград, Търговски център, пл. "Акад. Николай Хайтов“ №9, офис 2. Подадените документи ще бъдат разгледани от техническия отдел, който ще се свърже с одобрените кандидати за оглед на място.
Смяната на отоплителните уреди е стъпка към по-чиста природа и по-здравословна среда за всички жители на Асеновград.
Заявленията могат да се попълват и на електронно устройство (таблет или смартфон), като се изтеглят ОТТУК.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Възстановяват поетапно водоподаването в Асеновград
16:07 / 05.11.2025
Огромен проблем в Асеновград
11:59 / 05.11.2025
Спряха водата в целия Асеновград
15:00 / 04.11.2025
Двама са арестувани в Пловдивско
22:56 / 03.11.2025
Кола блъсна електрическа триколка в пловдивско село, има ранени
08:37 / 03.11.2025
"Ти какво искаш бе, няма да я преместя": Нагла шофьорка вбеси хор...
15:54 / 01.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
11:40 / 03.11.2025
Звезда от предаването на Слави Трифонов ще става татко на 19 години
09:37 / 03.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS