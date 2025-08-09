ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Производител в Пловдивско: Загубите ще бъдат между 100-120 лева на декар
"Всичко е спаружено, изсъхнало и заминало", казва Калин Йовчев. Още преди първите комбайни да са навлезли в слънчогледовите полета, фермерът отчита, че добивите тази година ще са ниски. Отглежда 1000 декара със слънчоглед в землището на Раковски. Сушата провалила реколтата му.
"Топлите вълни бяха три. В началото на юни месец, когато слънчогледът цъфтеше, тогава беше най-лошият момент за такива топли вълни, с температура над 40 градуса. Вегетацията му спира, слънчогледът започва да изхвърля листа вместо да фотосинтезира и да храни плода, съответно слънчогледовата семка. Малки, несъразмерни пити с неизхранено зърно вътре в тях. Липса на семка, липса на олио, на масло. Това е - слаб добив с лошо качество", казва Калин Йовчев.
Не само, че 50% от слънчогледа в момента е изсъхнал, но и преди две седмици градушка ударила района и повалила част от растенията на земята. Така вместо 350, очаква да прибере по 100 килограма на декар. За това изчислява, че ще може да покрие само част от разходите за торове и препарати.
"Загубите ще са големи. Ако се спрем на добив от 100 килограма и средна цена, която към момента се коментира около 70 стотинки за килограм, загубите ще бъдат между 100-120 лева на декар", изчислява Йовчев.
По-малкото слънчоглед ще доведе до дефицит, а оттам и до скок на цената на олиото, твърдят производителите.
В магазина на Жанета на ден се продават между 20 и 30 бутилки. "То е едно от най-търсените неща за домакинството. Миналата година цената му беше горе-долу към 4 лева, тъй като слънчоглед никъде нямаше. В момента при нас варира на цена от 3 лева. Предполагам и се надявам да няма покачване на цени, тъй като и сред нас, и сред клиентите ще има недоволни", казва Жанет Георгиева.
Потребителите се надяват украинския внос на слънчоглед да компенсира българския дефицит, за да се запази сегашната цена на олиото. А производителите, чиято реколта е унищожена от сушата, не разчитат на компенсация от държавата, но очакват от нея помощ по отношение на напояването, тъй като климатичните промени се превръщат в системен проблем за земеделците.
"Слънчоглед може да се полива, пшеница може да се полива, всичко може да се полива. Няма достатъчно вода ", казва Калин Йовчев.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Пловдивско село подготвя масови безсрочни протести
09:05 / 09.08.2025
Хотелска перла в едно от най-прекрасните пловдивски села няма про...
07:50 / 09.08.2025
След жестоката катастрофа, пуснаха влаковете между Пловдив и Бело...
18:50 / 08.08.2025
Шофьорът на камиона, ударил се във влак, е в болница
15:26 / 08.08.2025
Сметната палата със съмнения за финансови злоупотреби в община в ...
22:15 / 07.08.2025
"Кой си ти, че да ми казваш?": Спор за дини в село до Пловдив пре...
21:27 / 07.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
09:27 / 07.08.2025
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
09:07 / 07.08.2025
Честито на Никол Станкулова
10:20 / 08.08.2025
На 32 с нова визия
15:23 / 07.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS