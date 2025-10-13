ИЗПРАТИ НОВИНА
Празник на местното производство събира стотици в Асеновград
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:00
Oбщина Асеновград ще бъде домакин на фестивал, посветен на Биосферен парк "Червената стена“. Инициативата е на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Пловдив. Фестивалът е под надслов "Празник на занаятите и вкусовете: Традиции от сърцето на Биосферен парк "Червената стена“ и ще се проведе на 17.10.25 г. (петък) в центъра на Асеновград, до сградата на общината. Началото е от 10:00 ч.

Центърът на Асеновград ще се превърне в пъстра сцена на вкусове, аромати и традиции, в които оживява духът на Биосферен парк "Червената стена“. Фестивалът ще събере на едно място производители, занаятчии, творци и гости от областта и страната, за да отпразнуват всички заедно богатството на местните традиции и устойчивия дух на Родопите.

По време на празника посетителите ще могат да се насладят на автентични местни продукти – млечни изделия, мед, вино, билки, подправки, сладкарски и месни деликатеси, както и на изящни занаятчийски творения. Под подредените шатри ще кипи живот. Ароматът на прясно изпечен хляб ще се смеси с уханието на билки, а местните производители ще споделят с гордост своите тайни и истории.

Специална изненада за посетителите ще бъде участието на школа по китара – на място ще се предлагат първи уроци за начинаещи. На сцената пред общината пък ще се изявят талантливи деца, млади изпълнители и местни творци, които ще допринесат за настроението и усмивките на публиката. Феерията от изделия и изпълнения ще докаже, че районът на Асеновград и Биосферен парк "Червената стена“ е богат не само на природа и традиции, но и на изключително даровити хора, пазещи жив духа и културата на Родопите.

Празникът се организира с подкрепата на община Асеновград, в рамките на проект "Подпомагане на устойчиво икономическо и социално развитие на Биосферен парк "Червената стена“, чрез създаване на цялостен бранд и популяризиране на природната стойност и регионалните предимства от биосферния парк“, финансиран от Програмата за участие на ЮНЕСКО.

Проектът цели да насърчи устойчивото развитие на региона, като подпомогне създаването на разпознаваем бранд за местни продукти и услуги, които да отразяват уникалната идентичност на парка – неговото богато природно, културно и духовно наследство.

Мотото на събитието е "Местно. Устойчиво. Разпознаваемо.“ Три думи, които съдържат в себе си философията на Биосферния парк – да подкрепяме местните хора и техните усилия, да пазим и използваме природните ресурси отговорно и да градим разпознаваем облик на региона, който вдъхновява и привлича с автентичност и качество.







