Днешният празничен ден в Смолян започна с нестандартна проверка на Пътна полиция по главния булевард на града. Служителите изненадаха жените зад волана, като вместо обичайните документи, им връчиха "Шеговит акт“.Документът официално установява "нарушение“ за "управление на автомобил с добро настроение“ и "разпространение на усмивки на пътя“. Като задължителна "глоба“ в акта е вписано приемането на свежо пролетно цвете и обещание за внимателно и отговорно шофиране.Инициативата на ОДМВР – Смолян, която вече се превърна в традиция, отново преобрази атмосферата на пътя. Десетки дами останаха приятно изненадани от милия жест. "Неочаквано и много мило! Благодаря!“, възкликваха участнички в движението, чийто празник започна с полиция, но по най-красивия начин.С този жест съставът на ОДМВР – Смолян честити 8-ми март на всички дами, с пожелание за здраве, късмет и винаги безаварийни пътувания!