Стотици дами в Пловдив получиха цвете от ГЕРБ по повод Международния ден на жената с пожелания за здраве, щастие и красота в живота.

И тази година пловдивската структура на партията спази традицията да зарадва представителки на нежния пол в празничния ден. Инициативата, която се проведе с подкрепата на областния координатор и кмет на Пловдив Костадин Димитров, се състоя на площад "Стефан Стамболов“ и на различни места в районите "Южен" и "Западен".

На Главната младежи от партията заедно с народния представител и ръководител на структурата на МГЕРБ в града Красимир Терзиев подариха над 400 пъстроцветни гербера.

С много усмивки и добро настроение от районната организация на ГЕРБ в "Южен" с ръководител Георги Василев зарадваха с красиви цветя стотици жени, за да им благодарят за грижата, силата и вдъхновението, които носят всеки ден. Жестът им донесе радост и направи празничния ден още по-цветен.

От организацията на ГЕРБ в район "Западен“ също приятно изненадаха дамите с цвете по повод Международния ден на жената. Членовете на районната структура с ръководител Ангел Славов подариха над 500 сини гербера с поздравителен адрес.

"Щастливи сме, че отново успяхме да споделим този специален ден с толкова много усмихнати хора. Честит празник на всички дами! Бъдете здрави, обичани и щастливи", пожелаха организаторите от ГЕРБ.