ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Пожарникари спасиха възрастен човек
Колегите от първа дежурна смяна в РСПБЗН – Хисаря: Радко Дюлгярски, Даниел Божков и Атанас Манчев, са реагирали на сигнал за оказване на помощ на възрастен мъж. Случаен минувач подал сигнал на тел. 112, след като видял паднал човек.
Пострадалият мъж на 77 години споделил, че при излизане на двора внезапно му прилошало и припаднал. Дошлите огниборци му оказали незабавна помощ, пренесли го до пейка в двора и установили контакт с дъщеря му. Станало ясно, че мъжът е получил диабетична криза.
Колегите ни останали до пристигането на екипа на спешна помощ и след прегледа, когато се уверили, че състоянието му е стабилно, му помогнали да се качи до жилището си, което се намирало на висок етаж.
Благодарната му дъщеря се свърза с Пожарната с думите:
"Разказвам ви за тези смели пожарникари с големи сърца, защото вярвам, че доброто е заразно и трябва да се показва. Благодаря от сърце!“.
Тя сподели, че ще изпрати и благодарствено писмо до началника на службата в Хисар – Борис Канагрохов, както и до директора на дирекцията – старши комисар Васил Димов.
Такива са нашите колеги – работят с душа и сърце. Гордеем се с тяхната човечност и професионализъм!
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Пловдивски села решават за такса смет
09:36 / 05.12.2025
Голям проблем пред осем пловдивски села
13:59 / 04.12.2025
Отец Красимир: Задигнаха кутия за дарения от църквата в Стряма
09:56 / 04.12.2025
Затвориха пътя Смолян - Асеновград
11:54 / 02.12.2025
Рестартираха важен ремонт край Пловдив
16:22 / 01.12.2025
Откриха уран във водата на няколко населени места в Пловдивско
14:51 / 01.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Албена Денкова!
15:26 / 03.12.2025
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
14:47 / 04.12.2025
Спряганият за победител в седмия сезон на "Игри на волята" стана баща
22:28 / 03.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS