Пожарникари спасиха възрастен човек
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:11
©
Трима пожарникари с големи сърца получиха днес адмирации от една благодарна дъщеря, съобщиха от пожарната:

Колегите от първа дежурна смяна в РСПБЗН – Хисаря: Радко Дюлгярски, Даниел Божков и Атанас Манчев, са реагирали на сигнал за оказване на помощ на възрастен мъж. Случаен минувач подал сигнал на тел. 112, след като видял паднал човек.

Пострадалият мъж на 77 години споделил, че при излизане на двора внезапно му прилошало и припаднал. Дошлите огниборци му оказали незабавна помощ, пренесли го до пейка в двора и установили контакт с дъщеря му. Станало ясно, че мъжът е получил диабетична криза.

Колегите ни останали до пристигането на екипа на спешна помощ и след прегледа, когато се уверили, че състоянието му е стабилно, му помогнали да се качи до жилището си, което се намирало на висок етаж.

Благодарната му дъщеря се свърза с Пожарната с думите:

"Разказвам ви за тези смели пожарникари с големи сърца, защото вярвам, че доброто е заразно и трябва да се показва. Благодаря от сърце!“.

Тя сподели, че ще изпрати и благодарствено писмо до началника на службата в Хисар – Борис Канагрохов, както и до директора на дирекцията – старши комисар Васил Димов.

Такива са нашите колеги – работят с душа и сърце. Гордеем се с тяхната човечност и професионализъм!







