Полицията в Стамболийски с нов началник

Със заповед на министъра на вътрешните работи на длъжност началник на РУ-Стамболийски временно е преназначен гл. инспектор Тодор Парушев. Официално той бе представен днес пред състава от заместник-директора на ОДМВР – Пловдив.



Комисар Пламен Иванов подчерта, че наред с гласуваното доверие, ръководството на дирекцията има високи очаквания към новия началник за повишаване на резултатите в цялостната дейност на полицейското подразделение. В своето обръщение гл. инспектор Парушев бе категоричен, че застава на поста с цялата си отговорност и мотивация, а от колегите си ще изисква професионално отношение, отдаденост и качествено изпълнение на поставените задачи, работа в екип и уважение. Тодор Парушев е роден през 1974 година.



Притежава висше юридическо образование, а в системата на МВР започва работа през 1995 г. От тогава до 2009 г. той е бил полицай и старши полицай в РПУ – Родопи към пловдивската полиция, което след структурни промени е преименувано на РУ - Стамболийски. За около година и половина служи в сектор "Охранителна полиция“ в бургаското Пето РУ и отново се връща в редиците на ОДМВР - Пловдив, като през 2011 г. става младши разследващ полицай към отдел "Досъдебно производство“.



През 2012 г. започва работа в Зонално жандармерийско управление – Пловдив. Там първоначално ръководи група "Специални операции“, а от 2020 г. до настоящото му преназначаване е начело на сектор "Специални тактически действия“. По време на службата си в МВР е преминал през различни курсове за първоначално обучение, повишаване на квалификацията и специализация. Награждаван е многократно за постигнати високи професионални резултати.