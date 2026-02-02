ЗАРЕЖДАНЕ...
|Показаха най-вкусните станимашки сармички
Специален звезден гост беше Иван Звездев. Известният кулинар приготви невероятно вкусен джолан по ловджийски с асеновградски мавруд. Oт ястието опитаха всички присъстващи. Талантливите актьори от "Театрална работилница за мечти“ – Асеновград допълнително допринесоха за невероятното и запомнящо се преживяване, като се включиха с кратък тематичен етюд.
Ето и класирането: I място в най-вкусния кулинарен конкурс бе присъдено на Таня Пеева. Тя спечели сърцата на журито със своите зелеви сарми, представени в красива аранжировка. Втора се класира Славка Цанкова, а третата позиция бе отредена за Гергана Стоянова.
Победител в категорията за лозови сарми стана Тинка Христозова. II-то място грабна Борислав Сотиров, а трета се нареди Гергана Стоянова. Журито присъди и 2 поощрителни награди – за Иванка Енева и за Величка Атанасова. Грамотите бяха връчени лично от Иван Звездев.
