© виж галерията Конкурсът на община Асеновград за "Най-вкусни станимашки сармички“ премина при засилен интерес, от страна на жители и гости на града. Пробите за участие в кулинарното състезание бяха 21, а публиката в ресторант "Tasty“ наброяваше над 100 души.



Специален звезден гост беше Иван Звездев. Известният кулинар приготви невероятно вкусен джолан по ловджийски с асеновградски мавруд. Oт ястието опитаха всички присъстващи. Талантливите актьори от "Театрална работилница за мечти“ – Асеновград допълнително допринесоха за невероятното и запомнящо се преживяване, като се включиха с кратък тематичен етюд.



Ето и класирането: I място в най-вкусния кулинарен конкурс бе присъдено на Таня Пеева. Тя спечели сърцата на журито със своите зелеви сарми, представени в красива аранжировка. Втора се класира Славка Цанкова, а третата позиция бе отредена за Гергана Стоянова.



Победител в категорията за лозови сарми стана Тинка Христозова. II-то място грабна Борислав Сотиров, а трета се нареди Гергана Стоянова. Журито присъди и 2 поощрителни награди – за Иванка Енева и за Величка Атанасова. Грамотите бяха връчени лично от Иван Звездев.