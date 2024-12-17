Подробности за трагедията на пътя Пловдив-Карлово, завършила със смърт

© Илюстративна снимка По-рано тази вечер Plovdiv24.bg информира за катастрофа със загинал пешеходец на разклона за Калояново. По информация на МВР, мъж на 65 години е загинал на място, вследствие на удара. ПТП-то, завършило със смърт, е причинено от 64-годишен шофьор.



Заради катастрофата движението по път II-64 Карлово - Пловдив при разклона за Калояново временно се осъществяваше двупосочно в една лента.