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Подробности за трагедията на пътя Пловдив-Карлово, завършила със смърт
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:20Коментари (0)3067
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Илюстративна снимка
По-рано тази вечер Plovdiv24.bg информира за катастрофа със загинал пешеходец на разклона за Калояново. По информация на МВР, мъж на 65 години е загинал на място, вследствие на удара. ПТП-то, завършило със смърт, е причинено от 64-годишен шофьор.

Заради катастрофата движението по път II-64 Карлово - Пловдив при разклона за Калояново временно се осъществяваше двупосочно в една лента.







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