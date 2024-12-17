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|Подробности за трагедията на пътя Пловдив-Карлово, завършила със смърт
Заради катастрофата движението по път II-64 Карлово - Пловдив при разклона за Калояново временно се осъществяваше двупосочно в една лента.
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