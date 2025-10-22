ЗАРЕЖДАНЕ...
|Почина Костадин Кирков
"През първия си мандат допринася за изграждането на канализацията и асфалтирането на улиците, а през следващите три – за построяването на параклиса "Св. Богородица", Районното управление, обновяването на стрелбищния комплекс, пуска се автобусна линия №1 Пловдив–Труд, създава се детска млечна кухня за село Труд и околните населени места. Той поставя началото и на ежегодния есенен събор "От извора" за автентичен фолклор и традиции", написа роднината му във фейсбук.
Поклонението ще се състои на 23 октомври от 11 часа в църквата "Света Троица" в селото.
Стотици хора във фейсбук изказват съболезнованията си на близките му. "Напусна ни един достоен човек! Да почива в мир и светлина", пишат те.
