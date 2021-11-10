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По тези пътища в Пловдивско карайте внимателно заради ремонти
Автор: Цвети Тончева 10:03 / 10.11.2021Коментари (0)465
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Движението по път II-58 Асеновград – граница област Кърджали, в участъка от гр. Асеновград до с. Тополово се ограничава за всички МПС поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка, съобщиха за Plovdiv24.bg от АПИ. В участъка от с. Тополово до границата с обл. Кърджали движението ще се контролира със светофарна уредба. Обходен маршрут: Асеновград – Козаново – Дълбок извор – Поройна – Леново – Тополово и обратно. В участъка от с. Тополово до границата с обл. Кърджали движението се регулира със светофарна уредба. Срокът на ремонта е до 30.11.2021 г.

Движението по път II-86 Асеновград – Нареченски бани е ограничено за МПС с височина над 4 м. през тунелите. Обходен маршрут: път III-866 Кричим – Девин. Срокът е целогодишен.

Движението по път III-607 Калофер – Априлци от км 6+795 до км 36+000 е ограничено. Срокът е целогодишен.

Движението по път III-667 Плодовитово – Първомай при км 6+832 в района на мост над р. Марица е ограничено за МПС над 5 т. поради намален габарит на пътното платно на стоманения мост на р. Марица. Обходен маршрут: път ІІ-66 Стара Загора – Поповица и път І-8 София – Пловдив – Свиленград. Срок на ремонта е до 30.12.2021 г..

Движението по път III-804 Поповица – Болярци е ограничено за МПС над 12 т. поради намален габарит на пътното платно на мост в с. Поповица. Обходен маршрут: път Поповица – Садово – Кочево – Болярци. Срокът на ограничението е до 31.12.2021 г..

Движението по път III-8006 от кръстовище с общински път Болярци – Катуница до гр. Асеновград е ограничено поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира от пътни знаци. Обходен маршрут: през Болярци – Асеновград. Срокът е до 30.11.2021 г.

Движението по път III-8604 Пловдив – Студенец – Косово в участъка от Бяла Черква до Косово от км 30+889 до км 41+499 е ограничено. Срок – целогодишно.

Движението по път III-8611 Белица – Загражден – Давидково в участъка от км 13+500 от Държавно ловно стопанство "Кормисош“ след с. Белица до границата с област Смолян при км 18+431 е ограничено за всички МПС. Срокът е целогодишен.

Ремонтни дейности се извършват по път III-861 Югово – Лъки, движението се осъществява с повишено внимание поради ремонтни дейности. Срокът на ремонтите е до 30.11.2021 г..







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