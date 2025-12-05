Пловдивски села решават за такса смет

© Във връзка с новите изисквания на Закона за местните данъци и такси и европейските директиви, кметът на община Калояново Младен Кичев предприема стъпки за пълна прозрачност и участие на гражданите при определяне на такса "Битови отпадъци“ (ТБО).



Още в началото на септември Кичев свика среща с кметовете на населените места и общинските съветници, на която ги запознава с предстоящите задължителни промени в начина на формиране на такса ТБО. По предложение на кмета е взето единно решение: във всяко населено място да се проведе обществено обсъждане и жителите сами да посочат какъв размер на таксата считат за справедлив.



С нарочна заповед кметът задължава кметовете на селата да изготвят детайлен анализ – разходи за почистване и извозване на контейнерите, брой имоти, брой съдове за смет – и да предоставят информацията в общината в определен срок. На базата на тези данни и решенията на местното население ще бъде определен окончателният размер на такса ТБО, когато европейските изисквания влязат в сила. Кичев подчертава, че дори при евентуален 3-годишен гратисен период, промените са неизбежни и се налагат от закона, а не по лична преценка на кмета.



"Дадох възможност на жителите сами да решат каква да бъде такса ТБО в техните населени места. Решението няма да бъде наложено еднолично, а ще стъпи върху конкретни разчети и волята на хората“, заявви Младен Кичев.



Той призовава да не се спекулира с темата за ТБО от лица, които нямат отношение към община Калояново и не познават механизма за определяне на таксата. По думите му опитите да се настройват хората едни срещу други, особено с политически цели, са недопустими.



"Аз съм кмет на всички жители на общината. Законът изисква промени и те ще бъдат направени по най-прозрачния начин и в диалог с хората“, подчертава Кичев.



Кметът вече е предоставил и примерна таблица за такса ТБО, като окончателните стойности ще бъдат коригирани след постъпване на изисканата информация от селата и приключване на обществените обсъждания.