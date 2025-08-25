ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пещера "Добростански бисер" край Асеновград се радва на огромен интерес
В сравнение със същия период на 2024 г., когато броят на посетителите е достигнал около 2800, се отчита увеличение с около 200 туристи. Наблюденията на ОП "Туризъм“ към община Асеновград показват, че интересът към пещерата нараства устойчиво, с всяка изминала година.
"Добростански бисер“ постепенно се утвърждава като предпочитана дестинация за посещения както от индивидуални туристи, така и от организирани групи. Тази тенденция допринася за популяризирането на природните забележителности на общината и за затвърждаването на Асеновград, като атрактивна туристическа дестинация в региона.
Припомняме, че пещера "Добростански бисер“ работи всяка година в периода от 1-ви май до 30-ти септември.
