Пещера "Добростански бисер" край Асеновград се радва на огромен интерес
Пещера "Добростански бисер“, разположена в полите на красивата Родопа планина, над Асеновград се радва на висока посещаемост от туристи и през този сезон. За периода от май до юли 2025 г. туристическият обект е посетен от приблизително 3000 души.

В сравнение със същия период на 2024 г., когато броят на посетителите е достигнал около 2800, се отчита увеличение с около 200 туристи. Наблюденията на ОП "Туризъм“ към община Асеновград показват, че интересът към пещерата нараства устойчиво, с всяка изминала година.

"Добростански бисер“ постепенно се утвърждава като предпочитана дестинация за посещения както от индивидуални туристи, така и от организирани групи. Тази тенденция допринася за популяризирането на природните забележителности на общината и за затвърждаването на Асеновград, като атрактивна туристическа дестинация в региона.

Припомняме, че пещера "Добростански бисер" работи всяка година в периода от 1-ви май до 30-ти септември.







