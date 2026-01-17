ЗАРЕЖДАНЕ...
|Панагюрище чества 170 години от рождението на Райна Княгина
Сред участниците са председателят на Родов комитет "Райна Княгиня“ Здравчо Здравчев с тема "Знай своя род и бъди!“, главният уредник на къща-музей "Райна Княгиня“ в Панагюрище Ирина Конова и главният уредник на Историческия музей Ирина Ботева с темата "Къщата на Райна Княгиня – храм на българския дух“, се посочва в поканата на музея.
В кръглата маса ще участват още преподавателите от Университета по библиотекознание и информационни технологии проф. д.и.н. Вера Бонева и проф. Жоржета Назърска, както и д-р Ивета Рашева от Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий“ и доц. д-р Гергана Антова от Университета по архитектура, строителство и геодезия.
По време на форума ще бъде представен и проектът "Почеркът на Райна Княгиня като дигитален шрифт“ на Стоилка Арсова, Красимир Ставрев и Жаклин Жекова.
В неделя ще се състои поклонение пред паметника на Райна Княгиня на едноименния площад и в родната ѝ къща в Панагюрище. От 11:30 часа същия ден ще бъде открита изложбата "Райна Попгеоргиева Футекова – Българската Княгиня“ в Историческия музей, съобщи още Шопов.
Събитията, посветени на делото на Рейна княгиня, са част от спечелени от община Панагюрище проект, финансиран по плана за възстановяване и устойчивост, каза за БНР заместник-кметът Ивайло Иванов.
Райна княгиня е един от най-ярките символи не само за Панагюрище, а и за цяла България. Всички знаят, че Райна княгиня е жената, която е ушила знамата за Априлското въстание, но много хора не знаят това, че е била вкарана в затвор от турсите след потушаването на въстанието, след излизането от за заминава за Москва. Тя е първата дипломирана акушерка в в България. Дори е основната фигура, която издейства построяването на майчин дом в София и отбелязвайки 170 години от рождението ѝ, е начин да предадем тези добродетели на младите хора и да ги направим живи и разбираеми днес.
