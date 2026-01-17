ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
Панагюрище чества 170 години от рождението на Райна Княгина
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:22Коментари (0)208
© БТА
Национална кръгла маса по повод 170 години от рождението на Райна Княгиня ще се проведе днес в Исторически музей – Панагюрище.

Сред участниците са председателят на Родов комитет "Райна Княгиня“ Здравчо Здравчев с тема "Знай своя род и бъди!“, главният уредник на къща-музей "Райна Княгиня“ в Панагюрище Ирина Конова и главният уредник на Историческия музей Ирина Ботева с темата "Къщата на Райна Княгиня – храм на българския дух“, се посочва в поканата на музея.

В кръглата маса ще участват още преподавателите от Университета по библиотекознание и информационни технологии проф. д.и.н. Вера Бонева и проф. Жоржета Назърска, както и д-р Ивета Рашева от Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий“ и доц. д-р Гергана Антова от Университета по архитектура, строителство и геодезия.

По време на форума ще бъде представен и проектът "Почеркът на Райна Княгиня като дигитален шрифт“ на Стоилка Арсова, Красимир Ставрев и Жаклин Жекова.

В неделя ще се състои поклонение пред паметника на Райна Княгиня на едноименния площад и в родната ѝ къща в Панагюрище. От 11:30 часа същия ден ще бъде открита изложбата "Райна Попгеоргиева Футекова – Българската Княгиня“ в Историческия музей, съобщи още Шопов.

Събитията, посветени на делото на Рейна княгиня, са част от спечелени от община Панагюрище проект, финансиран по плана за възстановяване и устойчивост, каза за БНР заместник-кметът Ивайло Иванов.

Райна княгиня е един от най-ярките символи не само за Панагюрище, а и за цяла България. Всички знаят, че Райна княгиня е жената, която е ушила знамата за Априлското въстание, но много хора не знаят това, че е била вкарана в затвор от турсите след потушаването на въстанието, след излизането от за заминава за Москва. Тя е първата дипломирана акушерка в в България. Дори е основната фигура, която издейства построяването на майчин дом в София и отбелязвайки 170 години от рождението ѝ, е начин да предадем тези добродетели на младите хора и да ги направим живи и разбираеми днес.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Регионални новини:
Собственикът на най-коментираната къща в Асеновград: Не знаех, че...
15:45 / 16.01.2026
Обявиха частично бедствено положение в Асеновград
13:44 / 16.01.2026
Посегнаха и на манастира в Белащица - три пъти
09:08 / 16.01.2026
60-годишен водопровод остави Асеновград за 48 часа без вода, днес...
09:06 / 15.01.2026
Манол Генов: Тежката ситуация с аварията по магистралния водопров...
17:10 / 14.01.2026
Кметът на Асеновград: Скъпи съграждани, разбирам напълно напрежен...
10:58 / 14.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Почина Нико Стоянов
Почина Нико Стоянов
11:04 / 15.01.2026
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
19:39 / 15.01.2026
Нинова към Трифонов: Слави, вече не сме на двата бряга на една река, а на две различни планети
Нинова към Трифонов: Слави, вече не сме на двата бряга на една река, а на две различни планети
14:45 / 15.01.2026
Остров в Гърция предлага безплатно настаняване и 500 евро месечно за семейства и работници
Остров в Гърция предлага безплатно настаняване и 500 евро месечно за семейства и работници
11:56 / 15.01.2026
Пари, много пари при 4 зодии днес
Пари, много пари при 4 зодии днес
07:24 / 16.01.2026
Първи полет за българските изтребители F-16
Първи полет за българските изтребители F-16
20:00 / 15.01.2026
Бизнесмен: Цените ни са най-високите, но в най-конкурентния пазар в света не спират да ни търсят
Бизнесмен: Цените ни са най-високите, но в най-конкурентния пазар в света не спират да ни търсят
09:53 / 16.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Кабинетът "Желязков" подава оставка
Зима 2025/2026 г.
Хороскоп за деня
Конфликт Израел-Газа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: