|Паметник на първата жена в света, която е командир на самолет от тежък тип, ще се открие в село Калековец
Тя е родена и израснала в селото, а след това преминава успешно курс за летци към аероклуб "Граф Игнатиево“.
По-късно е курсант във ВВУ "Георги Бенковски“ в Долна Митрополия, където завършва втора по успех. След това работи като инструктор в училището и преминава обучение в школата за пилоти-изтрeбители.
Повече от 20 години е пилот в гражданската ни авиация на различни видове самолети, като броят на летателните й часове във въздуха са впечатляващите 13 999 часа.
Известна е с изключителното си самообладание и невероятната си кондиция за справяне с екстремни ситуации. Сред интересните факти в историята е, че през 1965 г. на международното летище Хийтроу в контролната кула се чува женски глас, който моли разрешение за кацане. На борда на пътническия самолет ИЛ-18 са 73-ма пътника, а навън – гъста мъгла.
Мария Атанасова успешно го приземява, а случаят предизвиква фурор. Именно затова българското правителство организира демонстрационен полет над Лондон с журналисти, които искат да се уверят, че българката наистина пилотира самолета. Така Мария Атанасова става известна не само като първата българка пилот от гражданската авиация, но и първата жена в света – командир на самолет тежък тип.
"Инициирах поставянето на паметник на Мария Атанасова, защото съм роден и израснал в Калековец. Учил съм тук и милея за селото си. Радвам се, че корените на такава велика жена са от Калековец. Тя заслужава това. С делата си е доказала на цял свят, че е изключително достойна личност, будеща възхищение. Децата ни трябва да знаят за живота и мисията на Мария Атанасова, родена в Калековец. Така се пази памет“, сподели кметът на селото Георги Вълков.
Той уточни, че паметникът е изграден с дарения на жители на Калековец. За официалното откриване са поканили духовия оркестър на Съвместното командване на специалните операции с бригаден генерал Божидар Бойков.
"Първите остават първи и се помнят цял живот“ – тази вдъхновяваща мисъл на Мария Атанасова, изречена в интервю за световни медии, е поставена като знак на почит към достойната българка в едно от най-големите летища в света – "Хийтроу“ в Лондон.
"Като достойни наследници на нашите предци продължаваме с мисията за опазване на паметта. За нас е изключително вълнение, че откриваме паметник на още една изключителна личност, родена в Калековец – Мария Атанасова.
Тя символизира стремежа на човечеството към свободен дух и въплъщава вярата, че няма непреодолими граници, когато следваш мечтите и волята си. С този паметник отдаваме заслужена почит към смела жена, закърмена с традициите, смелостта и борбеността на дедите ни и вдъхновяваща поколенията“, посочи кметът на Община Марица Димитър Иванов.
Тържественото откриване на паметника на Мария Атанасова ще се състои на 23 септември 2025 г. от 11 часа на централния площад в Калековец.
