ПТП на пътя Пловдив - Карлово

© Снимка: Архив Няма пострадали при катастрофа, възникнала след 13.30 ч. днес край разклон за Горна махала на пътя Пловдив - Карлово, съобщиха от ОД МВР в града под тепетата.



Ударът настъпил между два автомобила и единият от тях се е обърнал. Алкохолните проби на водачите са отрицателни. Произшествието е отработено по административен ред.