Отвориха пътя Смолян - Асеновград

© Фокус Илюстративна снимка Възстановено е движението по пътя Смолян – Асеновград, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Смолян.



Пътят бе затворен в участъкът след Бачково, поради тежка катастрофа.



По първоначална информация след удар между два автомобила има четирима пострадали, а свидетел твърди и за един загинал.