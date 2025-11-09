ИЗПРАТИ НОВИНА
Отварят пътя Михалково - Кричим
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:12Коментари (0)26
©
При благоприятни условия в понеделник, 10 ноември, ще бъде отворен пътя Михалково – Кричим за автомобили до 3,5 тона, каза за БТА заместник областният управител на Смолян Красимир Даскалов.

Той посочи, че е извършил проверка на напредъка на строително-ремонтните дейности по укрепване на свлачището, след като при проливни дъждове през май тази година пропадна каменна подпорна стена.

Даскалов посочи, че към момента строителните дейности вървят съгласно утвърдения график. Отлети са 39 сондажно-изливни стоманобетонни пилота, извършено е анкериране и е отлята повърхностна двойно армирана стоманобетонна плоча.

Пътят ще бъде отворен за движение в 00:00 часа на 10 ноември при режим на регулиране със светофари, тъй като автомобилите ще се движат покрай стоманобетонната плоча. Тежкотоварният трафик ще бъде пуснат след асфалтиране на обекта и съгласуване със съответните специалисти.

Възобновяване на движението по третокласния път ще допринесе за значително облекчаване на трафика през обособените обходни маршрути и в същото време ще внесе относително спокойствие сред бизнеса и туристическия бранш в община Девин, каза още Даскалов.

Проблемът с ремонтирания пътен участък стана през май, след като вследствие на преовлажняване беше разрушена съществуваща подпорна стена. В резултат на това бе разрушена пътната конструкция, пропадна цялата лява лента за движение и банкетът, а дясната лента беше подкопана и с пукнатини.







Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Статистика: