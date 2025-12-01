ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
Откриха уран във водата на няколко населени места в Пловдивско
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:51Коментари (0)2565
©
"Във връзка с получено писмо от РЗИ – Пловдив на 28.11.2025г. относно извършено пробовземане на 25.11.2025г. и  анализ на пробите  на питейната вода от централното водоснабдяване на гр. Първомай, с. Крушево и с. Градина

Уведомяваме Ви, че  е установена стойност на естествен уран в питейната вода над определената максимална стойност, съгласно Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови нужди.

За гр. Първомай, пункт на пробовземане – чешма в сградата на "ВиК", ул. "Л.Каравелов"№10 е регистриран резултат по показател уран – 33,1 ± 0,4 µg/l, при определена максимална стойност 30 µg/l.

За с. Градина, пункт на пробовземане –обществена чешма пред църквата, ул. "Иван Вазов" е регистриран резултат по показател уран – 41,6 ± 0,5 µg/l, при определена максимална стойност 30 µg/l.

За с. Крушево, пункт на пробовземане –обществена чешма на площада, ул. "1-ва" е регистриран резултат по показател уран – 42,2 ± 0,5 µg/l, при определена максимална стойност 30 µg/l.

Водата в гр. Първомай, с. Градина и с.Крушево трябва да се ограничи за използване за  питейни цели и приготвяне на храна! 

Водата може да се използва за хигиенни цели! Мярката ще бъде в сила до получаване на лабораторни резултати, съответстващи на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата", съобщиха от община Първомай.

Същото важи и за водата в село Болярино, община Раковски.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Регионални новини:
Разбиха и ограбиха новата църква в Стряма
16:59 / 30.11.2025
В Карлово се проведе Ден на Средиземноморието
22:09 / 28.11.2025
Кметът на Цалапица: За 9 лева отидох до София
12:30 / 28.11.2025
Нова маркировка в един от най-натоварените участъци край Пловдив
19:30 / 27.11.2025
Вижте какви ще са най-интересните събития в Пловдив през декември...
11:13 / 27.11.2025
Училище, читалища и народна библиотека си подадоха ръка, за да св...
23:15 / 25.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Рибар: От 65 г. съм в морето, но такова нещо не помня! Стана някаква аномалия
Рибар: От 65 г. съм в морето, но такова нещо не помня! Стана някаква аномалия
09:15 / 29.11.2025
До 150 евро ще могат да теглят клиенти от ПОС устройства в магазини без покупка
До 150 евро ще могат да теглят клиенти от ПОС устройства в магазини без покупка
14:12 / 30.11.2025
Българка в Хърватия: Много рядко банкоматите дават по 50 евро на цяла банкнота
Българка в Хърватия: Много рядко банкоматите дават по 50 евро на цяла банкнота
15:50 / 30.11.2025
Сиромахов гневен: Заплатата на тези хора е колкото един безполезен депутат взима за два дни
Сиромахов гневен: Заплатата на тези хора е колкото един безполезен депутат взима за два дни
13:27 / 29.11.2025
Уведомление от "УниКредит Булбанк": Промени при онлайн банкирането
Уведомление от "УниКредит Булбанк": Промени при онлайн банкирането
15:57 / 29.11.2025
Адвокат от Пловдив: В нашите молове работят хора, тежко температурно зависими
Адвокат от Пловдив: В нашите молове работят хора, тежко температурно зависими
21:15 / 30.11.2025
Днес става на 70: Родена е в Бургас, обичат я хиляди - дори и в Гърция
Днес става на 70: Родена е в Бургас, обичат я хиляди - дори и в Гърция
09:24 / 29.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Вдигане на тежести - състезания и подготовка
Бюджет 2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Легендата Любослав Пенев се бори за живота си
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: