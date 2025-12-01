Откриха уран във водата на няколко населени места в Пловдивско

© "Във връзка с получено писмо от РЗИ – Пловдив на 28.11.2025г. относно извършено пробовземане на 25.11.2025г. и анализ на пробите на питейната вода от централното водоснабдяване на гр. Първомай, с. Крушево и с. Градина



Уведомяваме Ви, че е установена стойност на естествен уран в питейната вода над определената максимална стойност, съгласно Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови нужди.



За гр. Първомай, пункт на пробовземане – чешма в сградата на "ВиК", ул. "Л.Каравелов"№10 е регистриран резултат по показател уран – 33,1 ± 0,4 µg/l, при определена максимална стойност 30 µg/l.



За с. Градина, пункт на пробовземане –обществена чешма пред църквата, ул. "Иван Вазов" е регистриран резултат по показател уран – 41,6 ± 0,5 µg/l, при определена максимална стойност 30 µg/l.



За с. Крушево, пункт на пробовземане –обществена чешма на площада, ул. "1-ва" е регистриран резултат по показател уран – 42,2 ± 0,5 µg/l, при определена максимална стойност 30 µg/l.



Водата в гр. Първомай, с. Градина и с.Крушево трябва да се ограничи за използване за питейни цели и приготвяне на храна!



Водата може да се използва за хигиенни цели! Мярката ще бъде в сила до получаване на лабораторни резултати, съответстващи на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата", съобщиха от община Първомай.



Същото важи и за водата в село Болярино, община Раковски.