Опасно тесен 80-годишен мост в Пловдивско застрашава шофьори
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:06
Опасно тесният мост, известен като "Черният мост“, продължава да създава сериозни предпоставки за пътнотранспортни произшествия между Пловдив и Хисаря. Съоръжението свързва Община Калояново и Община Хисаря и е изградено преди повече от 80 години.

Мостът е с дължина 30 метра и ширина едва 4 метра, което го прави крайно непригоден за съвременния трафик. Липсва пешеходна зона, а конструкцията не отговаря на актуалните технически норми за безопасност.

Стоян Луков, жител на Община Калояново, разказа в ефира на "Денят започва“ по БНТ, че снощи едва е избегнал катастрофа при преминаване по моста.

"Автомобилът ми се движи в посока с предимство. Отсреща  автомобил с варненска регистрация, хора, които не пътуват обичайно по този път. Автомобилът беше навлязъл в моста и благодарение на опитността на шофьора всичко се размина“, заяви той.

Съоръжението носи името "Черният мост“ заради множеството катастрофи и отнети човешки животи през годините.

От общинската администрация посочват, че нов мост е трябвало да бъде изграден още през 2023 г., но проектът е бил отложен заради други инфраструктурни приоритети.

Секретарят на Община Калояново Павлов коментира, че съществуващото съоръжение представлява "сериозно стоманобетонно съоръжение, строено преди повече от 80 години, без пешеходна зона и без крила за преминаване на пешеходци“, като подчерта, че конструкцията от години не отговаря на изискванията за техническа безопасност.

От Агенция "Пътна инфраструктура" съобщават, че преди седмица е избран изпълнител за изработването на технически проект за нов мост. За изграждането му са необходими близо 813 000 евро, осигурени от републиканския бюджет. След изтичането на 14-дневния срок за обжалване ще бъде подписан договорът с избрания изпълнител.

300 дни за 30 метра нов мост!!!!! Това ще да е технологичното чудо на хилядолетието...
