Опасно тесен 80-годишен мост в Пловдивско застрашава шофьори

© Опасно тесният мост, известен като "Черният мост“, продължава да създава сериозни предпоставки за пътнотранспортни произшествия между Пловдив и Хисаря. Съоръжението свързва Община Калояново и Община Хисаря и е изградено преди повече от 80 години.



Мостът е с дължина 30 метра и ширина едва 4 метра, което го прави крайно непригоден за съвременния трафик. Липсва пешеходна зона, а конструкцията не отговаря на актуалните технически норми за безопасност.



Стоян Луков, жител на Община Калояново, разказа в ефира на "Денят започва“ по БНТ, че снощи едва е избегнал катастрофа при преминаване по моста.



"Автомобилът ми се движи в посока с предимство. Отсреща автомобил с варненска регистрация, хора, които не пътуват обичайно по този път. Автомобилът беше навлязъл в моста и благодарение на опитността на шофьора всичко се размина“, заяви той.



Съоръжението носи името "Черният мост“ заради множеството катастрофи и отнети човешки животи през годините.



От общинската администрация посочват, че нов мост е трябвало да бъде изграден още през 2023 г., но проектът е бил отложен заради други инфраструктурни приоритети.



Секретарят на Община Калояново Павлов коментира, че съществуващото съоръжение представлява "сериозно стоманобетонно съоръжение, строено преди повече от 80 години, без пешеходна зона и без крила за преминаване на пешеходци“, като подчерта, че конструкцията от години не отговаря на изискванията за техническа безопасност.



От Агенция "Пътна инфраструктура" съобщават, че преди седмица е избран изпълнител за изработването на технически проект за нов мост. За изграждането му са необходими близо 813 000 евро, осигурени от републиканския бюджет. След изтичането на 14-дневния срок за обжалване ще бъде подписан договорът с избрания изпълнител.



Срокът за изготвяне на техническия проект е 90 дни, а предвиденото време за изграждане на новото съоръжение е 300 календарни дни.