Официално откриха Младежкия център на Асеновград
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:30
©
Кметът на община Асеновград д-р Христо Грудев откри официално Младежкия център в града. Сградата е изключително модерна, съвременна и функционална. Младежкият център е изграден по проект на стойност 918 371 евро, финансиран от Европейския съюз чрез Националния план за възстановяване и устойчивост. С тази нова придобивка, Асеновград вече има още едно пространство, създадено специално за младите хора.

Центърът разполага с огромна и просторна конферентна зала, в която могат да се провеждат както пресконференции и лекции, така и други видове събития. В сградата са обособени и няколко помещения за обучения и срещи. Има подходящо оборудвани компютърна зала и стаи за екипа, както и всички необходими помощни пространства. Една от основните цели на Младежкия център е вътре да се провеждат обучения, инициативи, кампании, събития и да се подпомагат млади хора в подготовката им при кандидатстването за работа.

Допълнително са изградени и 2 спортни игрища – за мини футбол и за баскетбол + стрийтбол. Младежкият център предлага и други различни дейности и услуги, насочени към личностното, кариерното и физическото развитие на млади хора до 29 г. Работното му време е от понеделник до петък – от 09:00 ч. до 18:00 ч., без прекъсване, а в събота – от 09:00 ч. до 13:00 ч. Неделя - почивен ден.

Още от следващия месец стартират курсове по английски език и български език, по дигитални умения, по киберсигурност и превенция на кибертормоза, по дигитална психология и кариерно развитие. Част от обученията ще бъдат посветени на практични умения, като публично говорене, презентации, писане на мотивационни писма и реализиране на собствени проектни идеи. Освен обучения, ще се провеждат и благотворителни кампании, спортни инициативи, турнири и фестивали. Предвиден е и обмен на опит с други младежки центрове в България и Европа. Всички дейности, курсове и обучения в Младежкия център ще бъдат напълно безплатни за ученици и младежи, като участниците ще получават сертификати за успешно завършен курс.

"Искрено се радвам, че младите хора на нашия град вече имат още едно свое място – пространство, създадено специално за тях. Вярвам, че Младежкият център ще бъде място за срещи, идеи, развитие и вдъхновение, където всеки млад човек ще може да открие подкрепа и възможности за изява. За мен инвестицията в младите хора е инвестиция в бъдещето на Асеновград! Убеден съм, че този център ще допринесе за това, все повече млади хора да виждат перспектива и смисъл да се развиват именно тук, в своя роден град. Мястото за строителството не беше избрано случайно. До Младежкия център се стига лесно по велоалеята, а около него вече има оформена спортна и развлекателна зона. В непосредствена близост е и Градският плувен комплекс.

В прилежащото наоколо пространство са разположени фитнес на открито, тенис кортове, скейт зона и детски площадки. Съвсем наблизо са и 2 от най-големите образователни институции в града – СУ "Петко Каравелов“ и СУ "Св. Княз Борис I“. С изграждането на Младежкия център, районът естествено се превръща в място за учене, спорт, срещи и свободно време за децата и младежите на Асеновград“, каза пред присъстващите кметът на общината д-р Христо Грудев.







