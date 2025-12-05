ИЗПРАТИ НОВИНА
Община в Пловдивска област: Внимание, туристи! Провежда се лов
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:31
©
Община Брезово предупреди всички любители на природата да бъдат особено внимателни през декември, когато в местните ловни полета се провеждат организирани ловни излети.

Властите апелират туристите да се съобразяват с утвърдения график на лова и да избягват посещения на популярните обекти в дните, определени за лов, за да се предотвратят инциденти и да се гарантира безопасност по маршрутите.

В района на Розовец ловни дни са 6, 13, 21 и 27 декември, като в тези дати е препоръчително да не се посещават забележителности като "Слънчева врата“, "Кораба“, известна още като "Пещерата на посветените“, скалната маска "Лицето“ и мистичните "Прави камъни“. Край Свежен също се призовава туристите да избягват разходки на 7, 14 и 28 декември около символичните места "Яйцето на Змеицата“, ритуалния кръг "Давам, за да дадеш“ и Големия жертвеник, които по традиция привличат търсачи на древни енергийни точки.

До Бабек на 6, 13, 20 и 27 декември се провежда лов и в тези дни не се препоръчва посещение на "Люляковото светилище“.

В Златосел подобни ограничения важат за 7, 14 и 28 декември, когато местният долмен "Плочата“ остава извън туристическия маршрут.

За Сърнегор също се включват сериозни предупреждения за дните 6, 14, 20 и 27 декември по стария Римски път, както и за 7, 13, 21 и 28 декември в района на крепостта Калето.

Местните власти подчертават, че през тези дати официално се провежда лов и е важно туристите да проявят разбиране, да планират разходките си в други дни и да поставят безопасността на първо място.

 








