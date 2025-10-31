ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
Община "Родопи" с 14 одобрени проекта за финансиране в Национален фонд "Култура"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:29Коментари (0)274
©
виж галерията
Проектът на Община "Родопи" по програмата "Ново поколение местни политики за култура за малки общини", финансирана по Плана за възстановяване и устойчивост, беше одобрен с максималната оценка от 100 точки и се нареди сред най-високо класираните предложения в страната.

В програмата са  заложени 14 културни продукти, като ще бъдат получени 200 хиляди лева безвъзмездна финансова помощ, а участието на общината е в размер на 50 хиляди лева.

Програмата съчетава разнообразни събития: "Кино на двора“, юбилей на НЧ "Христо Ботев - 1936“ и Кукерски празник в Златитрап, "Нов старт“ в Марково, фестивали "Заедно“ в Храбрино и "Брестовица - грозде и вино“, "Празник на Цалапишкия бабек и вино“ в Цалапица, "Коледа за всички“ в Ягодово, "Духът на Брестник: Празник на изкуствата“, зимни празници в Белащица, празнична Коледа в Кадиево, "Сцената буди духа“ в Бойково и културни инициативи в Първенец.

Инициативата цели да обогати културния живот във всички населени места на общината чрез подкрепа на местни инициативи, събития и творчески проекти, както и чрез създаване на нови инструменти за културно развитие и партньорство.

Очакваният ефект е не само оживяване на културния календар, но и укрепване на чувството за принадлежност, развитие на нови публики и утвърждаване на общината като отворена сцена за творчество.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Регионални новини:
Възстановиха движението по пътя Пловдив-Смолян
19:21 / 31.10.2025
4.3 милиона лева потичат към пловдивско село
15:02 / 31.10.2025
Пловдивчани да внимават, ако искат да стигнат до това любимо родо...
06:00 / 30.10.2025
Пловдивско село остана без вода
19:44 / 29.10.2025
Ремонтиран път от месеци, който все още няма маркировка, създава ...
22:05 / 28.10.2025
Силен взрив разтресе района на селa Пловдивско, жителите в паника...
19:01 / 28.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Чутовен гаф на Nova
Чутовен гаф на Nova
10:39 / 29.10.2025
Майстор: В над 90% от панелните жилища, строени преди 1990 г., плочата между баните е компрометирана
Майстор: В над 90% от панелните жилища, строени преди 1990 г., плочата между баните е компрометирана
10:38 / 29.10.2025
Хампарцумян: Не е сигурно, че ако сега закупите имот на една цена, след години той няма да струва по-малко
Хампарцумян: Не е сигурно, че ако сега закупите имот на една цена, след години той няма да струва по-малко
10:00 / 30.10.2025
Едно от най-големите имена в попфолка от миналото се завръща
Едно от най-големите имена в попфолка от миналото се завръща
21:07 / 29.10.2025
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
09:43 / 30.10.2025
Родена е на днешната дата в София, приема израелско гражданство, променя имената си
Родена е на днешната дата в София, приема израелско гражданство, променя имената си
09:28 / 29.10.2025
Предложение: Еднаква базова пенсия за всички
Предложение: Еднаква базова пенсия за всички
07:52 / 29.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Изграждането на АМ "Тракия"
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: