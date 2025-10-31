© виж галерията Проектът на Община "Родопи" по програмата "Ново поколение местни политики за култура за малки общини", финансирана по Плана за възстановяване и устойчивост, беше одобрен с максималната оценка от 100 точки и се нареди сред най-високо класираните предложения в страната.



В програмата са заложени 14 културни продукти, като ще бъдат получени 200 хиляди лева безвъзмездна финансова помощ, а участието на общината е в размер на 50 хиляди лева.



Програмата съчетава разнообразни събития: "Кино на двора“, юбилей на НЧ "Христо Ботев - 1936“ и Кукерски празник в Златитрап, "Нов старт“ в Марково, фестивали "Заедно“ в Храбрино и "Брестовица - грозде и вино“, "Празник на Цалапишкия бабек и вино“ в Цалапица, "Коледа за всички“ в Ягодово, "Духът на Брестник: Празник на изкуствата“, зимни празници в Белащица, празнична Коледа в Кадиево, "Сцената буди духа“ в Бойково и културни инициативи в Първенец.



Инициативата цели да обогати културния живот във всички населени места на общината чрез подкрепа на местни инициативи, събития и творчески проекти, както и чрез създаване на нови инструменти за културно развитие и партньорство.



Очакваният ефект е не само оживяване на културния календар, но и укрепване на чувството за принадлежност, развитие на нови публики и утвърждаване на общината като отворена сцена за творчество.