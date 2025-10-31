ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Община "Родопи" с 14 одобрени проекта за финансиране в Национален фонд "Култура"
В програмата са заложени 14 културни продукти, като ще бъдат получени 200 хиляди лева безвъзмездна финансова помощ, а участието на общината е в размер на 50 хиляди лева.
Програмата съчетава разнообразни събития: "Кино на двора“, юбилей на НЧ "Христо Ботев - 1936“ и Кукерски празник в Златитрап, "Нов старт“ в Марково, фестивали "Заедно“ в Храбрино и "Брестовица - грозде и вино“, "Празник на Цалапишкия бабек и вино“ в Цалапица, "Коледа за всички“ в Ягодово, "Духът на Брестник: Празник на изкуствата“, зимни празници в Белащица, празнична Коледа в Кадиево, "Сцената буди духа“ в Бойково и културни инициативи в Първенец.
Инициативата цели да обогати културния живот във всички населени места на общината чрез подкрепа на местни инициативи, събития и творчески проекти, както и чрез създаване на нови инструменти за културно развитие и партньорство.
Очакваният ефект е не само оживяване на културния календар, но и укрепване на чувството за принадлежност, развитие на нови публики и утвърждаване на общината като отворена сцена за творчество.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Възстановиха движението по пътя Пловдив-Смолян
19:21 / 31.10.2025
4.3 милиона лева потичат към пловдивско село
15:02 / 31.10.2025
Пловдивчани да внимават, ако искат да стигнат до това любимо родо...
06:00 / 30.10.2025
Пловдивско село остана без вода
19:44 / 29.10.2025
Ремонтиран път от месеци, който все още няма маркировка, създава ...
22:05 / 28.10.2025
Силен взрив разтресе района на селa Пловдивско, жителите в паника...
19:01 / 28.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Чутовен гаф на Nova
10:39 / 29.10.2025
Едно от най-големите имена в попфолка от миналото се завръща
21:07 / 29.10.2025
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
09:43 / 30.10.2025
Предложение: Еднаква базова пенсия за всички
07:52 / 29.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS