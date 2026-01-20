ИЗПРАТИ НОВИНА
Община "Родопи" обсъжда четвърта лента за десен завой по пътя Пловдив-Първенец
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:23Коментари (0)85
На работна среща с директора на Областно пътно управление Петър Попов, представители на ВиК и експерти от община "Родопи“ кметът Павел Михайлов обсъди основния ремонт на път III-862 "Пловдив–Първенец“ – участъкът от Околовръстното шосе до края на село Първенец.

Конкретен повод за срещата беше изграждането на четвърта самостоятелна лента за десен завой, която да изведе трафика в посока Околовръстното шосе със знак СТОП. Проектът вече е изготвен и текат съгласувателни процедури.

Кметът Павел Михайлов получи уверение от Областно пътно управление, че работата по обекта ще бъде възобновена още следващата седмица, при по-благоприятни метеорологични условия и с прогноза за повишаване на температурите.

През първите дни на пролетта ще започне и вторият етап от проекта, който включва ремонт на пътното платно в регулацията на Първенец. По настояване на общината е изготвен и проект за рехабилитация на водопроводната мрежа по главната улица, включващ над 200 сградни отклонения, който ще бъде реализиран от ВиК–Пловдив. Това ще позволи да се избегне дефектиране на полиетиленовите тръби Ф90 и Ф110, като ремонтът се извършва при подходящи температури.







