Община Асеновград въведе иновативна услуга
Телекеър е услуга за дистанционна подкрепа на възрастни хора и хора с увреждания, чрез индивидуално устройство (умна гривна), което дистанционно денонощно наблюдава и следи основни жизнени показатели на потребителите и осигурява незабавна реакция при риск. Всички 13 потребители бяха снабдени с индивидуалното устройство (умна гривна) за дистанционно наблюдение на здравословното състояние, включващо функции за измерване на основни жизнени показатели, засичане на инциденти и SOS бутон за спешна връзка.
"Умните гривни“ осигуряват денонощно наблюдение на здравословното състояние на потребителите. А сигналите ще се предават в реално време към звено за дистанционна грижа - 24/7, включващо медицински специалисти, които са обучени да работят със специализираната платформа. При спешни ситуации, вследствие на получен сигнал или повикване от потребител чрез устройството, центърът за обслужване може да реагира незабавно, като пренасочи сигнала и осъществи спешно повикване към тел. 112.
Услугата се предоставя на 13 потребители - на територията на община Асеновград - за срок от 24 месеца, от фирма външен изпълнител – "А1 България“ АД. Изпълнителят на услугата проведе безплатно обучения на потребителите, за боравене с устройството, както и на посочените от тях лица за контакт. Услугата е напълно безплатна за потребителите. Целта е да се осигури по-голяма сигурност, спокойствие и подкрепа на самотно живеещите лица с увреждания и на възрастните хора. При поставянето на гривните, потребителите реагираха с голямо удовлетворение и споделиха, че ще се чувстват по-спокойни и уверени, че при нужда ще бъде оказана навременна помощ.
