|Община Асеновград спечели мащабен проект
В тези имоти, на база изготвени подробни дендрологични проекти, ще бъде изпълнено мащабно озеленяване (ландшафтно оформяне с растителност) - зелени поясни зони, зелени стени, озеленяване на "кални петна“, озеленяване с дървесни и храстови видове, затревяване и др. Предвижда се да бъдат засадени 1119 бр. дървета, от които 386 бр. иглолистни и 733 бр. широколистни. Ще бъдат засадени още 9963 бр. други - храстовидна растителност. Ще се затревят 25 279 кв. м. площи. Очаква се реалната работа да стартира през пролетта на 2026 г.
Паралелно с това, се предвижда там, където има възможност, да бъдат изградени поливни системи. В допълнение, ще се изпълнят и бетоново-тревни елементи, пътни ивици и поставяне на антипаркинг елементи. Реализацията на проекта значително ще подобри градската среда в Асеновград, като създаде зелени пространства, способстващи за намаляване на екологичните рискове и повишаване качеството на живот на гражданите. Проектното предложение е с наименование "Намаляване на вторичното разпрашаване и замърсяване на въздуха в община Асеновград, чрез създаване на зелена инфраструктура в градска среда“. То бе одобрено за финансиране от Програма "Околна среда" 2021 г. - 2027 г.
Така, със средства от програмата, в рамките на година и половина, какъвто е и срокът на проекта, ще бъде извършено мащабно озеленяване на територията на целият град. Целта е подобряване на градската среда и повишаване качеството на въздуха, чрез инвестиции в растителни видове с най-висока степен на ефективност, по отношение улавянето на фините прахови частици (ФПЧ) и пречистването на въздуха по естествен път. Той е съчетание от конвенционални и иновативни методи за озеленяване, които не само естетически да обогатяват градското пространство, но и ще допринесат за екологичното и здравословното състояние на населението.
