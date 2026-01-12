Община Асеновград с важно съобщение за данъците

© Община Асеновград информира, че във връзка с годишното облагане с местни данъци и такса за битови отпадъци, на 14.01.25 г. (сряда) отдел "Местни данъци и такси" - стая №201 (дежурен инспектор) и каси №1 и №2 няма да обслужват граждани.



Заплащането на данъци и такси за 2026 г. ще бъде възможно от 15.01.25 г. (четвъртък). Платилите в срок до 30.04.25 г. (четвъртък), включително, ще имат възможността да се възползват от 5% отстъпка, при плащане на пълния размер.



Отстъпка не се начислява при плащане на вноски.