ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Община Асеновград приключи успешно кампанията за безвъзмездно раздаване на дървета
Условието бе да уточнят конкретните места на засаждането. Служители на общината извършиха проверки на място, след приключване на кампанията, за да се уверят, че дърветата са засадени на описаните от заявителите общински терени.
Резултатите от инициативата сочат, че тя изпълни своите цели – да придаде по-приятен и по-красив вид на околната среда, а наред с това, да подобри и чистотата на въздуха. Община Асеновград благодари на всички, които участваха и с грижа допринасят за повече зелени зони в града и населените места от района.
Подобни кампании са планирани и занапред. Общинската администрация винаги е подкрепяла и ще продължи да организира и да стимулира провеждането на инициативи, насочени към развитие на зелената система на територията на общината.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
До Пловдив: Тарикат пълни колата с кабели и търси място да ги зап...
09:15 / 17.12.2025
Опит за убийство в пловдивско село
12:36 / 16.12.2025
Народът атакува новия "Магазин за хората" край Пловдив
15:01 / 15.12.2025
Издирва се!
12:00 / 15.12.2025
Бачковският манастир: Това е измама, всеки може да я сътвори с из...
14:02 / 14.12.2025
Сблъсък между 4 автомобила край Пловдив
16:49 / 12.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
10:02 / 16.12.2025
Богат българин празнува рожден ден днес
13:15 / 17.12.2025
Маги почти призна за Калоян
12:13 / 17.12.2025
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
12:29 / 17.12.2025
Ресторантьори от "Капана": Страшно е и никой не може да ни помогне
08:40 / 16.12.2025
Зодии сбъдват мечтите си до края на декември
17:18 / 16.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS