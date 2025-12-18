© виж галерията Община Асеновград приключи успешно кампанията за безвъзмездно раздаване на дървета. Над 500 фиданки от различни дървесни видове бяха предоставени на граждани, институции, детски градини, училища и кметства, които предварително подадоха заявление, посочвайки желанието си да участват в инициативата.



Условието бе да уточнят конкретните места на засаждането. Служители на общината извършиха проверки на място, след приключване на кампанията, за да се уверят, че дърветата са засадени на описаните от заявителите общински терени.



Резултатите от инициативата сочат, че тя изпълни своите цели – да придаде по-приятен и по-красив вид на околната среда, а наред с това, да подобри и чистотата на въздуха. Община Асеновград благодари на всички, които участваха и с грижа допринасят за повече зелени зони в града и населените места от района.



Подобни кампании са планирани и занапред. Общинската администрация винаги е подкрепяла и ще продължи да организира и да стимулира провеждането на инициативи, насочени към развитие на зелената система на територията на общината.