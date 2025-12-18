ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
Община Асеновград приключи успешно кампанията за безвъзмездно раздаване на дървета
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:18Коментари (0)98
©
виж галерията
Община Асеновград приключи успешно кампанията за безвъзмездно раздаване на дървета. Над 500 фиданки от различни дървесни видове бяха предоставени на граждани, институции, детски градини, училища и кметства, които предварително подадоха заявление, посочвайки желанието си да участват в инициативата.

Условието бе да уточнят конкретните места на засаждането. Служители на общината извършиха проверки на място, след приключване на кампанията, за да се уверят, че дърветата са засадени на описаните от заявителите общински терени.

Резултатите от инициативата сочат, че тя изпълни своите цели – да придаде по-приятен и по-красив вид на околната среда, а наред с това, да подобри и чистотата на въздуха. Община Асеновград благодари на всички, които участваха и с грижа допринасят за повече зелени зони в града и населените места от района.

Подобни кампании са планирани и занапред. Общинската администрация винаги е подкрепяла и ще продължи да организира и да стимулира провеждането на инициативи, насочени към развитие на зелената система на територията на общината.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Регионални новини:
До Пловдив: Тарикат пълни колата с кабели и търси място да ги зап...
09:15 / 17.12.2025
Опит за убийство в пловдивско село
12:36 / 16.12.2025
Народът атакува новия "Магазин за хората" край Пловдив
15:01 / 15.12.2025
Издирва се!
12:00 / 15.12.2025
Бачковският манастир: Това е измама, всеки може да я сътвори с из...
14:02 / 14.12.2025
Сблъсък между 4 автомобила край Пловдив
16:49 / 12.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
10:02 / 16.12.2025
Богат българин празнува рожден ден днес
Богат българин празнува рожден ден днес
13:15 / 17.12.2025
Нискотарифна авиокомпания стартира полети от България до още една европейска столица
Нискотарифна авиокомпания стартира полети от България до още една европейска столица
11:09 / 16.12.2025
Маги почти призна за Калоян
Маги почти призна за Калоян
12:13 / 17.12.2025
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
12:29 / 17.12.2025
Ресторантьори от "Капана": Страшно е и никой не може да ни помогне
Ресторантьори от "Капана": Страшно е и никой не може да ни помогне
08:40 / 16.12.2025
Зодии сбъдват мечтите си до края на декември
Зодии сбъдват мечтите си до края на декември
17:18 / 16.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Тенис от Пловдив и региона
БК Локомотив Пловдив
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Кабинетът "Желязков" подава оставка
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: