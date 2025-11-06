ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Нямат край бедите в Асеновград
Според сайта на Водоснабдяване и канализация ЕООД - Пловдив засегнатите квартали са кв. "Изток", зад бл. 1 и кв. "Метоха".
Kметът на община Асеновград Христо Грудев съдейства за по-бързата реакция, по отношение отстраняване на поредната авария във водопровод, възникнала днес, преди обяд, съобщават от Община Асеновград.
На място при работните екипи, освен градоначалникът, са и експерти от общинската администрация, както и ръководителят на ВиК в града.
"Работата на обекта е към приключване и съвсем скоро започва поетапното възобновяване на водоподаването по водопреносната мрежа", уверяват от общинската администрация.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Възстановяват поетапно водоподаването в Асеновград
16:07 / 05.11.2025
Огромен проблем в Асеновград
11:59 / 05.11.2025
Спряха водата в целия Асеновград
15:00 / 04.11.2025
Двама са арестувани в Пловдивско
22:56 / 03.11.2025
Кола блъсна електрическа триколка в пловдивско село, има ранени
08:37 / 03.11.2025
"Ти какво искаш бе, няма да я преместя": Нагла шофьорка вбеси хор...
15:54 / 01.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Здравко от "Ритон": Положението е страшно
16:40 / 04.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS