© Фейсбук виж галерията Поредна ВиК авария на водопровод остави жителите на Асеновград трети ден без вода, научи Plovdiv24.bg.



Според сайта на Водоснабдяване и канализация ЕООД - Пловдив засегнатите квартали са кв. "Изток", зад бл. 1 и кв. "Метоха".



Kметът на община Асеновград Христо Грудев съдейства за по-бързата реакция, по отношение отстраняване на поредната авария във водопровод, възникнала днес, преди обяд, съобщават от Община Асеновград.



На място при работните екипи, освен градоначалникът, са и експерти от общинската администрация, както и ръководителят на ВиК в града.



"Работата на обекта е към приключване и съвсем скоро започва поетапното възобновяване на водоподаването по водопреносната мрежа", уверяват от общинската администрация.