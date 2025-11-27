ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нова маркировка в един от най-натоварените участъци край Пловдив
"Обновената маркировка значително ще подобри безопасността на движение по една от най-използваните връзки в нашата община, по която ежедневно преминават хиляди жители, ученици и работещи", заяви кметът на Община Марица Димитър Иванов. Той отправи своята благодарност към директора на Областно пътно управление – Пловдив инж. Петър Попов за стартиралото обновяване на маркировката.
Част от нея вече е положена и се посреща с одобрение от жителите на населените места по направлението. Кметът Иванов изрази надежда в следващите дни дейностите да бъдат довършени, за да бъде участъкът изцяло обновен и още по-безопасен за движение в мрачните и мъгливи зимни дни.
