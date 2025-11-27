ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
Нова маркировка в един от най-натоварените участъци край Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:30Коментари (0)370
©
Нова хоризонтална маркировка започна да се полага по път III-565, който свързва Скутаре, Маноле и Манолско Конаре. Това е един от натоварените транспортни участъци в Община Марица. Той е част от републиканската пътна мрежа по трасето Пловдив – Шишманци и се поддържа от Областно пътно управление.

"Обновената маркировка значително ще подобри безопасността на движение по една от най-използваните връзки в нашата община, по която ежедневно преминават хиляди жители, ученици и работещи", заяви кметът на Община Марица Димитър Иванов. Той отправи своята благодарност към директора на Областно пътно управление – Пловдив инж. Петър Попов за стартиралото обновяване на маркировката.

Част от нея вече е положена и се посреща с одобрение от жителите на населените места по направлението. Кметът Иванов изрази надежда в следващите дни дейностите да бъдат довършени, за да бъде участъкът изцяло обновен и още по-безопасен за движение в мрачните и мъгливи зимни дни.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Регионални новини:
Вижте какви ще са най-интересните събития в Пловдив през декември...
11:13 / 27.11.2025
Училище, читалища и народна библиотека си подадоха ръка, за да св...
23:15 / 25.11.2025
Двама много пияни шофьори задържани в Пловдивско
21:21 / 25.11.2025
Кметицата на Марково: Границата е премината, организираме нова по...
20:31 / 25.11.2025
Община Марица подпомага с парични средства 265 деца с увреждания ...
20:15 / 25.11.2025
Раковски се прощава с Георги Петков, загинал при тежък инцидент
11:50 / 25.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Мария и Тодор са двама от тримата загинали снощи на Околовръстното на Пловдив
Мария и Тодор са двама от тримата загинали снощи на Околовръстното на Пловдив
16:27 / 25.11.2025
Пенсионер: Не искам коледни надбавки
Пенсионер: Не искам коледни надбавки
20:05 / 25.11.2025
Популярна българска певица е в болница след консумация на риба от магазина
Популярна българска певица е в болница след консумация на риба от магазина
14:17 / 25.11.2025
През 2026 година започва нов етап за човечеството
През 2026 година започва нов етап за човечеството
19:21 / 26.11.2025
Обвиниха шофьора на камиона за тежката катастрофа със загинало семейство на Околовръстното
Обвиниха шофьора на камиона за тежката катастрофа със загинало семейство на Околовръстното
18:54 / 25.11.2025
Семейство от трима души загина на Околовръстното на Пловдив!
Семейство от трима души загина на Околовръстното на Пловдив!
08:05 / 25.11.2025
Пловдив изпревари София, но е изправен пред огромен проблем
Пловдив изпревари София, но е изправен пред огромен проблем
13:36 / 25.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Арестуваха кмета на Варна
България в еврозоната
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: