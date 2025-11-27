Нова маркировка в един от най-натоварените участъци край Пловдив

© Нова хоризонтална маркировка започна да се полага по път III-565, който свързва Скутаре, Маноле и Манолско Конаре. Това е един от натоварените транспортни участъци в Община Марица. Той е част от републиканската пътна мрежа по трасето Пловдив – Шишманци и се поддържа от Областно пътно управление.



"Обновената маркировка значително ще подобри безопасността на движение по една от най-използваните връзки в нашата община, по която ежедневно преминават хиляди жители, ученици и работещи", заяви кметът на Община Марица Димитър Иванов. Той отправи своята благодарност към директора на Областно пътно управление – Пловдив инж. Петър Попов за стартиралото обновяване на маркировката.



Част от нея вече е положена и се посреща с одобрение от жителите на населените места по направлението. Кметът Иванов изрази надежда в следващите дни дейностите да бъдат довършени, за да бъде участъкът изцяло обновен и още по-безопасен за движение в мрачните и мъгливи зимни дни.



