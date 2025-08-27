Непълнолетен автор на грабеж бе задържан в Асеновград

© Непълнолетен автор на грабеж бе задържан след бързи действия на служителите на реда в Асеновград. В първите часове на днешния униформените се отзовали на сигнал от жител, че на улица в централната част на града насила му бил отнет мобилен телефон.



Минути по-късно в районното управление се озовал тийнейджърът, извършил посегателството. Документирането на досъдебното производство продължава.