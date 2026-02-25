Необичайна находка край Пловдив: Два екземпляра от застрашен вид са намерени мъртви

© Два мъртви бобъра са били открити на пътя между селата Милево и Мирово в община Садово, съобщиха местни жители. Необичайната находка е направена в близост до река Марица и е предизвикала изненада както сред хората в района, така и сред природолюбителите.



Телата на животните са били прибрани още същия ден от специалисти за извършване на изследвания. Първоначалните проби ще бъдат предоставени за анализ на екип от Национален природонаучен музей.



Бобрите се считат за застрашен от изчезване вид в България. Частично възстановяване на популацията беше осъществено по поречието на река Дунав преди около пет години. Появата им в Южна България, край река Марица, се определя от специалистите като сензационна.



Според доц. д-р Недко Недялков от Палеонтологичен музей зоната, в която са открити животните, не е типично местообитание за вида. По думите му става въпрос за възрастни индивиди с тегло около 20 килограма, които вероятно са били в репродуктивна възраст, предава БНТ.



Сред обсъжданите версии е тази, че нощно активните животни са попаднали на пътното платно след евентуално бягство от частен зоокът. Друга хипотеза допуска съществуването на скрита популация, която променя местообитанието си заради пълноводието на реките.



Случаят предизвика сериозен интерес в научните среди, като резултатите от експертизите се очакват с повишено внимание.