След рекордния ръст на цените през 2025 г., пазарът на селски и извънградски имоти в България навлиза в период на успокояване и ребалансиране. Данните за първата половина на 2026 г. показват по-умерен растеж, като най-голям интерес продължават да привличат районите около Пловдив.

Най-търсените извънградски имоти в страната се намират в Родопската яка около Пловдив. Селата Марково, Белащица, Първенец, Брестник и Радиново се утвърдиха като предпочитани локации за покупка на жилище и постепенно се превръщат в луксозни предградия на града.

Купувачите търсят предимно нови и модерни къщи в затворени комплекси или самостоятелни имоти с изградена инфраструктура и готови комуникации. Цените на готовите за нанасяне къщи започват от около 180 000 евро и в много случаи надхвърлят 350 000 евро.

Интересът към района се поддържа от добрата транспортна свързаност с Пловдив, възможностите за дистанционна работа и желанието на много семейства да съчетаят спокойствието на природата с близостта до голям град.

Еуфорията около покупките на селски имоти, подкрепена от подготовката за влизането на България в еврозоната, постепенно отслабва. Времето, когато къщи се купуваха само по снимки или без оглед, вече е в миналото.

Купувачите са значително по-внимателни, преговарят по-дълго и правят по-задълбочени проверки преди сделка. Според данни на водещи агенции за недвижими имоти и Агенцията по вписванията годишният ръст на цените при селските имоти се е забавил до между 5% и 10%, при над 15-20% през предходните две години.

На национално ниво се отчита и лек спад на вписаните сделки – между 10% и 12% на годишна база. Причината не е липса на интерес, а по-високата селективност на купувачите и разминаването между очакванията на продавачите и реалните пазарни оценки.

Пазарът на извънградски къщи остава силно зависим от състоянието на имота, качеството на инфраструктурата и близостта до големите икономически центрове.

Купувачите все по-често избягват имоти, които изискват сериозни ремонти, заради недостига на квалифицирани строителни работници и продължаващото поскъпване на строителните материали.

Паралелно с пазара на къщи се наблюдава засилен интерес към парцели с готова инфраструктура. Най-високи цени поддържат терените в регулация с осигурени ток, вода и целогодишен асфалтов достъп.

В районите около София, като Костинброд, Елин Пелин и Сливница, цените на добре позиционирани парцели достигат между 50 000 и 100 000 евро. В по-отдалечените части на страната подобни имоти се търгуват между 15 000 и 50 000 евро.

През последните месеци се наблюдава промяна в профила на купувачите. Делът на сделките, финансирани с ипотечни кредити, нараства от 30,3% в началото на миналата година до 36% през второто тримесечие на 2026 г.

Лихвите по жилищните кредити остават в диапазона между 2,3% и 3%, което стимулира младите семейства и хората, работещи дистанционно, да инвестират в извънградски домове.

Освен района на Пловдив, активност се наблюдава и около София, където най-търсени са населените места в радиус до 30-40 километра от столицата.

Районът на Велико Търново, включително селата Пчелище, Самоводене и Първомайци, привлича специалисти от IT сектора, чужденци и инвеститори, които търсят съчетание между природа и автентична архитектура.

По Черноморието интересът е насочен към селата около Варна и Бургас, където купувачите търсят възможност да комбинират спокойствието на извънградския живот с близостта до морето.

Според анализаторите секторът навлиза в дългоочаквана фаза на стабилизация. След години на бързо поскъпване и силно търсене, пазарът постепенно се ориентира към по-устойчив растеж, а балансът между купувачи и продавачи започва да се възстановява.