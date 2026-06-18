Родопите продължават да привличат все повече български и чуждестранни туристи, а подобряващата се инфраструктура допринася за нарастващия интерес към региона. Сред ключовите теми е развитието на ГКПП Рудозем, който открива нови перспективи за туризъм и улеснява достъпа до едни от най-красивите кътчета на планината.

Това създава нови възможности за развитие на туризма в Девин и околностите – район, известен със своите минерални извори, живописна природа и отлични условия за почивка през всички сезони. Все повече гости избират да съчетаят разходките сред Родопите със СПА релакс и луксозно изживяване.

Лятото започва в СПА Хотел Персенк в Девин

До края на месец юни СПА Хотел Персенк предлага специални условия за почивка, съчетаващи комфорт, релакс и възможност за пълноценен отдих сред природата.

Пакетът включва нощувка със закуска или със закуска и вечеря, както и свободен достъп до модерния СПА център на хотела. На разположение на гостите са вътрешен минерален басейн, соленоводен басейн, външно джакузи, сауна парк с финландска, билкова и инфрачервена сауна, парна баня, релакс зони и фитнес. Допълнително гостите могат да се възползват и от откритите басейни на Термалния аквапарк, разположен само на 300 метра от хотела.

Специалната оферта е валидна при минимум две нощувки и включва атрактивни отстъпки до 25% при по-дълъг престой. Това превръща периода до края на месеца в отлична възможност за семейна ваканция, романтичен уикенд или няколко дни заслужена почивка преди активния летен сезон.

Съчетанието от минерална вода, природни забележителности, изискана кухня и петзвезден комфорт превръща СПА Хотел Персенк в едно от най-предпочитаните места за отдих в Родопите.

За повече информация и резервации: https://www.book.persenk.eu/

За контакт: тел. +359 895 428076, имейл: marketing@persenk.eu