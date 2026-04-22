Асеновград, който е най-големият необластен град в България, обяви официално старта на строг контрол в зоните за платено паркиране на територията на града. Считано от следващия понеделник, 27 април 2026 г., служителите на реда в общината започват масовото поставяне на технически средства тип "скоба“ на всички превозни средства, чийто престой не е бил надлежно заплатен.

Нарушителите, които не са таксували престоя си в обхвата на "Синя зона“, ще бъдат санкционирани с глоба в размер на 10,50 евро.

Процедурата по принудителното задържане включва следното - блокиране на едно от колелата на автомобила и на предното стъкло на превозното средство ще бъде оставяно уведомление с подробни инструкции за освобождаване.

Глобата може да бъде погасена на място при пристигане на мобилния екип. Инспекторите разполагат с терминали, като се приемат плащания както в брой, така и с банкова карта.

За деблокиране на автомобила собствениците трябва да се свържат с дежурния екип на следния телефонен номер: 0878 55 99 20.

Общинската администрация призовава гражданите и гостите на града да спазват правилата за паркиране и да заплащат своевременно таксите си чрез SMS или паркинг автомати, за да избегнат неудобствата и допълнителните разходи, свързани с принудителното задържане на автомобилите им.