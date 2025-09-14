ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Над 600 певци показаха красотата на фолклора на VII-я фестивал "По терлици и шевици" в Царацово
"Щастлив съм, че откриваме празник на българския фолклор за седма поредна година. От името на кмета на Община Марица Димитър Иванов и от свое име ви приветствам и желая на всички да се насладят на прекрасни моменти. Нашият фестивал е фолклорна шевица – пъстър и весел. Прославихме се по всички краища на страната, дори и зад границите й.
На Кръстовден нека са честити имениците и да са благословени всички българи“, каза в приветствието си Димитър Петров. Той допълни, че самодейци, певчески групи, танцови състави и клубове и солови изпълнители се събират, за да покажат своите таланти, съхранявайки традициите.
Осигурени са награди, а победителят ще получи специален тъпан, осигурен от кмета на общината. Димитър Петров представи и петчленното жури, което оценява изпълнителите, а председател е маестра Иванка Паунова, която е диригент на хора на професионален ансамбъл "Пазарджик“, преподавател по гъдулка, ръководител на фолклорни състави в Община Пазарджик, възпитаник на НУФИ "Филип Кутев“ – Котел и АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив.
Сред членовете на комисията по оценяване на изпълнителите е доц. д-р Данка Цветкова – вокален педагог, преподавател и изпълнител на народни песни, дългогодишен солист на академичен народен хор, преподавател в музикалната академия в Пловдив, Георги Найденов, който е преподавател в катедра "Музика“ на ПУ ,,Паисий Хилендарски“, диригент на ансамбъл в СУ "Любен Каравелов“ и на фолклорна група към Пловдивската семинария.
В състава на журито са и хореографът Светла Димитрова, която е ръководител на първите детски танцови състави на читалището в Царацово и негов председател, както и д-р Надя Мурджева, която е хореограф, педагог и ръководител на танцовите състави към читалището в селото.
Юношеският танцов състав "Хоп – троп“ към НЧ "Никола Вапцаров - 1928 г.“ в Костиево откриха фестивала с Добруджански танц и Видинска въртележка. След тях зрителите се насладиха на фолклорната палитра от цялата страна.
Гости на фестивала бяха заместник-кметът по образование и социална политика Анелия Симеонова, главният експерт по младежки дейности и култура Тодор Ганчев, общинските съветници Йорданка Славчева и Георги Разпопов.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Римските терми в Хисаря са сред трите най-големи и отлично запазе...
10:41 / 14.09.2025
Завод за олио фалира, ЧСИ го продава, цената падна
21:08 / 13.09.2025
Катастрофа в събота сутрин затвори път в Пловдивско
09:49 / 13.09.2025
Учебните заведения в Асеновград са готови да посрещнат своите въз...
15:23 / 12.09.2025
Стартира процедура по премахване на изоставени автомобили в Асено...
13:06 / 12.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Азис: Аз просто мога да те обичам, да те пазя и прегръщам!
07:49 / 13.09.2025
Разследващи погнаха княгиня Калина
12:47 / 12.09.2025
Деси Слава си купи къща в Пловдив
15:01 / 13.09.2025
Глобяват масово по Главната
12:37 / 13.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS