ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Мъжкото хоро се изви в ледените води на Тунджа
"Отецът хвърля кръста във водата и който го извади ще го предаде на най-младия участник в хорото. Тази година това е Антон, на година и половина", съобщи майката на момченцето.
Водата на Тунджа не е замръзнала, но е достатъчно студена. Мъжете тук пеят песента "Залюбила е Василка".
В последните години стотици идват в града на Ботев, за да се докоснат до традицията. След калоферци във водата ще могат да влязат и гостите на града. Те също са облечени в носии и ще вият хоро във водата.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 8
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Мъж се простреля в главата заради любовна драма край Пловдив
10:23 / 05.01.2026
Малката Анастасия от Рогош спечели награда на международен конкур...
21:00 / 03.01.2026
Извънредна ситуация край Пловдив, спасени са възрастна жена и куч...
10:15 / 03.01.2026
Владимира и Георги са първите новогодишни бебета, родени в МБАЛ –...
14:57 / 02.01.2026
В Пловдивско: Мъж сложи край на живота си в новогодишната нощ
14:59 / 01.01.2026
Тежка катастрофа до Пловдив
19:42 / 30.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
14:04 / 04.01.2026
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:14 / 04.01.2026
Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
21:27 / 05.01.2026
Смениха името на наше село
14:59 / 04.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS