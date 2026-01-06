ИЗПРАТИ НОВИНА
Мъжкото хоро се изви в ледените води на Тунджа
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:41
© БГНЕС
Мъжете от Калофер влязоха във водите на река Тунджа на Богоявление. С тъпани и гайди те са се прегърнали и вият автентичното мъжко хоро, прославило се из цялата страна и заради което на 6 януари в подбалканския град идват хора от всички краища на България. 

"Отецът хвърля кръста във водата и който го извади ще го предаде на най-младия участник в хорото. Тази година това е Антон, на година и половина", съобщи майката на момченцето. 

Водата на Тунджа не е замръзнала, но е достатъчно студена. Мъжете тук пеят песента "Залюбила е Василка". 

В последните години стотици идват в града на Ботев, за да се докоснат до традицията. След калоферци във водата ще могат да влязат и гостите на града. Те също са облечени в носии и ще вият хоро във водата.


