Мъж и жена пострадаха след взрив на газова бутилка в Пловдивско

© Мъж на 75 години и жена на 72 са пострадали при взрив на газова бутилка в Карлово, съобщават от главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Сигналът за инцидента е получен в 19,05 вчера от оперативния център на Пожарната в Пловдив. След избухването на бутилката е лумнал и пожар на терасата на жилището.



Пламъците са потушени от огнеборци от Карлово с един противопожарен автомобил.



За последното денонощие пожарникарите в страната са реагирали на общо 128 сигнала за произшествия.