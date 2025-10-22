Монтират ограничителни стълбчета на опасни участъци по пътя Асеновград – Кърджали

© Ограничителни стълбчета бяха монтирани в няколко участъка от главния път Асеновград – Кърджали. Новите съоръжения са поставени на разделителната ивица при двата разклона – за околовръстния път към Асеновград и за село Мулдава.



Мярката е реализирана в участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия и има за цел да предотврати нерегламентирани изпреварвания, както и да намали риска от катастрофи. Инициативата е на Община Асеновград и Районното управление на полицията в града, а изпълнението е осъществено от Агенция "Пътна инфраструктура“ (АПИ).



В допълнение към монтираните ограничителни стълбчета, в същата зона предстои изграждането и на т.нар. "шумна маркировка“. Тя ще служи като допълнително средство за предупреждение на водачите да спазват скоростните ограничения и правилата за движение.











