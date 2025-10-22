ЗАРЕЖДАНЕ...
|Монтират ограничителни стълбчета на опасни участъци по пътя Асеновград – Кърджали
Мярката е реализирана в участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия и има за цел да предотврати нерегламентирани изпреварвания, както и да намали риска от катастрофи. Инициативата е на Община Асеновград и Районното управление на полицията в града, а изпълнението е осъществено от Агенция "Пътна инфраструктура“ (АПИ).
В допълнение към монтираните ограничителни стълбчета, в същата зона предстои изграждането и на т.нар. "шумна маркировка“. Тя ще служи като допълнително средство за предупреждение на водачите да спазват скоростните ограничения и правилата за движение.
