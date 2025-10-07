ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Министър откри уникална детска градина близо до Пловдив
По програмата са одобрени общо 89 проекта на детски градини, като част от тях са за разширяване или изграждане на филиали към съществуващи институции, а други - за изцяло нови детски градини. Одобрени са и 49 проекта на училища, като изплатените средства до момента са над 160 млн. лева. В резултат на това са разкрити близо 2700 нови места в детски градини, а в 30 училища са създадени условия за преминаване на едносменен режим на обучение.
В момента е в ход и ново издание на програмата за изграждане и разширяване на детски градини, ясли и училища, която ще се изпълнява до 2027 г. По нея са одобрени 48 детски градини и 43 училища, като осигурените средства са в размер на 240 млн. лева.
"Детските градини са едни от най-важните институции в една държава, защото в тях започва бъдещето“, каза министърът при откриването. По думите му подобряването на материалната база е основен приоритет на МОН и затова през последните години се финансират толкова много на брой проекти за разширяване и обновяване на средата.
"Радвам се да видя, че в Асеновград децата и младите семейства се увеличават, а общината е изградила сграда, която може да претендира за най-модерната и функционална детска градина“, добави той.
Министърът поздрави кмета Христо Грудев, областният управител проф. Христина Янчева и общинската администрация за реализацията на проекта, активността и отговорното им отношение за развитието на образователната система. Той поздрави и директора на новата сграда на детската градина Елеонора Стоянова и колектива на градината.
"Сградата е много важна, но още по-важни са хората, които работят в нея. От тях зависи да осигурим добро предучилищно образование,“ допълни той.
Кметът на Асеновград също благодари за оказаната подкрепа и подчерта, че това е втората детска градина, която се изгражда с подкрепата на МОН в общината.
След откриването на новата сграда министърът посети ОУ "Никола Вапцаров“ в града, където се срещна с ръководството, учителите и екипите по Механизма за обхват. Обсъдени бяха трудностите, които срещат в работа по задържане в образователната система на децата от уязвими групи. Той подчерта важността от ежедневната работа на терен и обхващането им от най-ранна възраст.
В срещите участие взеха областният управител проф. Христина Янчева, началникът на РУО – Пловдив Иванка Киркова, представители на общинската администрация и др.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Огромно свлачище затвори пътя Асеновград и Смолян
12:06 / 07.10.2025
Сняг на 27 километра от Пловдив
10:51 / 07.10.2025
Безумие в Пловдивско! Пиян младеж приземи БМВ върху жп линии
12:04 / 06.10.2025
Жителите на село Труд пак излязоха на протест и блокираха пътя Пл...
19:20 / 05.10.2025
Пенсионери от Пловдивско: Проблемът е, че цените сега растат и ко...
17:29 / 05.10.2025
Кметове на села до Пловдив се притесняват, че бедствието отпреди ...
13:31 / 05.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Обсъждат въвеждането на нов вид платен отпуск за работниците
16:34 / 05.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:36 / 06.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS