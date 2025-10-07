Министър откри уникална детска градина близо до Пловдив

© Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев откри нова сграда на детска градина "Мир“ в Асеновград. Модерната инвестиция е подкрепена с 3,9 млн. лева по първото издание на програмата на МОН за изграждане и разширяване на детски градини, ясли и училища, което се изпълнява в периода 2020-2025 г.



По програмата са одобрени общо 89 проекта на детски градини, като част от тях са за разширяване или изграждане на филиали към съществуващи институции, а други - за изцяло нови детски градини. Одобрени са и 49 проекта на училища, като изплатените средства до момента са над 160 млн. лева. В резултат на това са разкрити близо 2700 нови места в детски градини, а в 30 училища са създадени условия за преминаване на едносменен режим на обучение.



В момента е в ход и ново издание на програмата за изграждане и разширяване на детски градини, ясли и училища, която ще се изпълнява до 2027 г. По нея са одобрени 48 детски градини и 43 училища, като осигурените средства са в размер на 240 млн. лева.



"Детските градини са едни от най-важните институции в една държава, защото в тях започва бъдещето“, каза министърът при откриването. По думите му подобряването на материалната база е основен приоритет на МОН и затова през последните години се финансират толкова много на брой проекти за разширяване и обновяване на средата.



"Радвам се да видя, че в Асеновград децата и младите семейства се увеличават, а общината е изградила сграда, която може да претендира за най-модерната и функционална детска градина“, добави той.



Министърът поздрави кмета Христо Грудев, областният управител проф. Христина Янчева и общинската администрация за реализацията на проекта, активността и отговорното им отношение за развитието на образователната система. Той поздрави и директора на новата сграда на детската градина Елеонора Стоянова и колектива на градината.



"Сградата е много важна, но още по-важни са хората, които работят в нея. От тях зависи да осигурим добро предучилищно образование,“ допълни той.



Кметът на Асеновград също благодари за оказаната подкрепа и подчерта, че това е втората детска градина, която се изгражда с подкрепата на МОН в общината.



След откриването на новата сграда министърът посети ОУ "Никола Вапцаров“ в града, където се срещна с ръководството, учителите и екипите по Механизма за обхват. Обсъдени бяха трудностите, които срещат в работа по задържане в образователната система на децата от уязвими групи. Той подчерта важността от ежедневната работа на терен и обхващането им от най-ранна възраст.



В срещите участие взеха областният управител проф. Христина Янчева, началникът на РУО – Пловдив Иванка Киркова, представители на общинската администрация и др.