ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
Мечка стръвница нападна и уби четири агнета в манастира край Сопот
Автор: ИА Фокус 10:36Коментари (0)330
©
Мечка стръвница е влизала тази нощ в манастира "Свети Спас" край Сопот. Тя е удушила три агнета, а с четвъртото си е тръгнала. Забелязано е и малко мече, съобщиха от Общината.

Сутринта служителите на манастира и хора, които са отишли там да приготвят животните за курбан, са се натъкнали на ужасяващата гледка. В последно време мечката е забелязана да слиза в дворове във вилната зона на Манастирски ливади. Тя е опасна за туристите, които излизат на разходка в балкана, както и за живеещите на вилите. Работници от ВМЗ казаха, че преди няколко дни хора, които отивали първа смяна, видели на алея в цеха в Иганово мечка с малко мече и изключително много се уплашили.

Кметът на община Сопот Станислав Стоенчев, който е запознат с проблема, съобщи, че днес изпраща писма до Ловно-рибарското дружество в Карлово и до Горско стопанство Карлово за отстрел на стръвницата. Директорът на Горско стопанство Карлово инж. Златю Кличев съобщи, че знае за инцидента и ще предприеме необходимите мерки.

Популацията на мечки в България изключително много си е увеличила, не се вземат мерки за овладяване на ситуацията в цялата страна и това е опасно за хората и домашните животни, коментираха еколози.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Регионални новини:
Четвърти ден издирват мъж, изчезнал край Пазарджик
16:47 / 08.09.2025
Страховита среднощна каскада в Асеновград! Кола се заби в жилищна...
11:37 / 08.09.2025
За трети път ЧСИ продава палат в пловдивския Бевърли Хилс, цената...
15:44 / 07.09.2025
За 97 000 лева продават къща с басейн в Пловдивско, заради задълж...
08:21 / 07.09.2025
Голям пожар край Сопот
17:34 / 06.09.2025
Община в Пловдивска област първа в България въвежда български еле...
11:48 / 06.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Азис: Дойде и ме удари пред всички
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:29 / 07.09.2025
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
09:37 / 07.09.2025
Той винаги ще има специално място в нейното сърце, въпреки че тя сега е с друг
Той винаги ще има специално място в нейното сърце, въпреки че тя сега е с друг
17:36 / 07.09.2025
Вместо да го съборят, харчат 9,5 млн. лева обществени средства за ремонт на бившия партиен дом
Вместо да го съборят, харчат 9,5 млн. лева обществени средства за ремонт на бившия партиен дом
11:06 / 07.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:07 / 07.09.2025
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
09:48 / 08.09.2025
Зверски удар до Пловдив, на място има линейка, движението е затруднено
Зверски удар до Пловдив, на място има линейка, движението е затруднено
19:24 / 07.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Грипна епидемия обхвана страната
Женски футбол
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: