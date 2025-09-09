ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мечка стръвница нападна и уби четири агнета в манастира край Сопот
Сутринта служителите на манастира и хора, които са отишли там да приготвят животните за курбан, са се натъкнали на ужасяващата гледка. В последно време мечката е забелязана да слиза в дворове във вилната зона на Манастирски ливади. Тя е опасна за туристите, които излизат на разходка в балкана, както и за живеещите на вилите. Работници от ВМЗ казаха, че преди няколко дни хора, които отивали първа смяна, видели на алея в цеха в Иганово мечка с малко мече и изключително много се уплашили.
Кметът на община Сопот Станислав Стоенчев, който е запознат с проблема, съобщи, че днес изпраща писма до Ловно-рибарското дружество в Карлово и до Горско стопанство Карлово за отстрел на стръвницата. Директорът на Горско стопанство Карлово инж. Златю Кличев съобщи, че знае за инцидента и ще предприеме необходимите мерки.
Популацията на мечки в България изключително много си е увеличила, не се вземат мерки за овладяване на ситуацията в цялата страна и това е опасно за хората и домашните животни, коментираха еколози.
