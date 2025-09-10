ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мечка и малките й слязоха в района на водопад "Сучурум" в Карлово
Във връзка със зачестилите случаи на присъствие на кафява мечка на територията на община Карлово и явно увеличената популация на вида, от отдел "Екология“ в Община Карлово препоръчват хората да бъдат особено предпазливи при разходки в горски фонд и да обръщат внимание на заобикалящата ги среда.
Необходимо е да се полагат усилия туристите да са забележими и да вдигат шум - с разговори на висок глас, със слушане на по-силна музика или дори чрез използването на звънче. Всички тези средства биха изпратили сигнал до мечката къде се намира човекът и тя би могла своевременно да се изтегли от пътя му.
Специалисти съветват в никакъв случай да не се използват пиратки или бомбички – те могат да имат обратен ефект, да стреснат животното и то да реагира агресивно.
Какво да правят хората, ако видят мечка? Да не се приближават до нея, защото скъсяването на дистанцията е предпоставка за инциденти; да не се спират за снимки и видеа, да не подхвърлят храна; да не демонстрират присъствието си; да не викат, да не правят резки движения и не издават силни звуци.
"Отдалечете се бавно и спокойно. Най-добре е да се върнете по пътя, от който сте дошли в планината.“, препоръчват еколозите.
Ако мечката причини щети, потърпевшите стопани трябва да подадат сигнал в Държавно горско стопанство - Карлово.
