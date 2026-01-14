ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
Манол Генов: Тежката ситуация с аварията по магистралния водопровод на Асеновград основателно предизвика остро недоволство
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:10Коментари (0)290
©
"Тежката ситуация с аварията по магистралния водопровод на Асеновград основателно предизвика остро недоволство. Сигурен съм, че екипите на "ВиК“ ЕООД Пловдив правят и невъзможното, за да успеят да възстановят по възможно най-добрия начин водоподаването. Прочетох, че и г-н кметът на града публично е изразил съчувствие към хората за ситуацията", съобщи министърът на околната среда и водите в оставка Манол Генов.

И добави:

"Оказа се, че аварията е в участък на магистралния водопровод, върху който общината е разрешила застрояване и такова е реализирано. Как и от кого това е допуснато като закононарушение е трябвало да се разбере навреме, а не тепърва, както се обещава от общината.

Авариите на градската водопроводна инфраструктура на Асеновград, както и на много други градове, са твърде честа новина. За да не се случва това, е нужно общинските власти да търсят всякакви начини да стигнат до проекти и финансиране за подмяна на амортизираните водопроводни трасета в градска среда. Именно общините са собственик на тази инфраструктура в градска регулация.

Общинската власт е тази, която трябва търси как да се обезпечи и с алтернативни водопроводни трасета там, където е възможно, за да се реагира адекватно в извънредни ситуации. За жалост, Асеновград е твърде назад в подобни мерки. Тревожно е, че Общината няма нито един проект за ВиК инфраструктура, подаден за финансиране по т.нар. Приложение № 3 на Държавния бюджет.

Други градове направиха точно това - обявиха пред държавата ВиК проектите си за приоритетни и там финансиране върви. Ако общинската власт, респективно кметът и Общинският съвет, не бъде активна, никоя друга власт не може да направи чудеса. Неизвестно защо общината не се възползва и да придобие фирмена водопроводна инфраструктура, която се намира в самия Асеновград. Такава алтернатива може по най-бързия начин да бъде включена в случай на тежка авария, каквато сега преживяват асеновградчани.

Лично съм инициирал общината да се снабди с документация, през която може това да се случи, но до момента няма ход от страна на община Асеновград. Що се отнася до личната ми позиция на асеновградчанин, аз също съм недоволен от липсата на инициатива на общината. Никой гражданин или министър не може да изземе противозаконно общинските правомощия, за да реши един толкова важен проблем дори на родния си град, затова и очакванията аз да го направя не са сериозни".







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Регионални новини:
Кметът на Асеновград: Скъпи съграждани, разбирам напълно напрежен...
10:58 / 14.01.2026
Двойната смърт в Пловдивско е заради задушаване от газов котлон
13:17 / 13.01.2026
Завод за кроасани фалира, но няма продаване, независимо, че ценат...
15:21 / 11.01.2026
16 инициативи предлага кметът на Карлово на МК за годишнината от ...
22:35 / 09.01.2026
Трима нападнаха един в Асеновград
18:30 / 08.01.2026
19-годишен от пловдивско село бе нападнат и ограбен
18:00 / 08.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Най-после има повод да празнува, честито!
Най-после има повод да празнува, честито!
15:39 / 13.01.2026
Честито на Георги Торнев!
Честито на Георги Торнев!
19:09 / 12.01.2026
Кроасан, който до края на миналата година е струвал 1,20 лв., вече се продава за 1,20 евро
Кроасан, който до края на миналата година е струвал 1,20 лв., вече се продава за 1,20 евро
19:41 / 13.01.2026
Големите вериги предупреждават: Законопроектът за таван на надценките противоречи на пазарната икономика
Големите вериги предупреждават: Законопроектът за таван на надценките противоречи на пазарната икономика
08:54 / 12.01.2026
Двойна разлика в заплатите: Българите в Германия с 2681 евро, а индийците – с 5393
Двойна разлика в заплатите: Българите в Германия с 2681 евро, а индийците – с 5393
09:44 / 12.01.2026
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
13:20 / 13.01.2026
Адвокат: Не може собственик на голям апартамент да плаща същото като собственик на малък
Адвокат: Не може собственик на голям апартамент да плаща същото като собственик на малък
10:16 / 13.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Кабинетът "Желязков" подава оставка
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Борба за почистването на Пловдив
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: