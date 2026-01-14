ЗАРЕЖДАНЕ...
|Манол Генов: Тежката ситуация с аварията по магистралния водопровод на Асеновград основателно предизвика остро недоволство
И добави:
"Оказа се, че аварията е в участък на магистралния водопровод, върху който общината е разрешила застрояване и такова е реализирано. Как и от кого това е допуснато като закононарушение е трябвало да се разбере навреме, а не тепърва, както се обещава от общината.
Авариите на градската водопроводна инфраструктура на Асеновград, както и на много други градове, са твърде честа новина. За да не се случва това, е нужно общинските власти да търсят всякакви начини да стигнат до проекти и финансиране за подмяна на амортизираните водопроводни трасета в градска среда. Именно общините са собственик на тази инфраструктура в градска регулация.
Общинската власт е тази, която трябва търси как да се обезпечи и с алтернативни водопроводни трасета там, където е възможно, за да се реагира адекватно в извънредни ситуации. За жалост, Асеновград е твърде назад в подобни мерки. Тревожно е, че Общината няма нито един проект за ВиК инфраструктура, подаден за финансиране по т.нар. Приложение № 3 на Държавния бюджет.
Други градове направиха точно това - обявиха пред държавата ВиК проектите си за приоритетни и там финансиране върви. Ако общинската власт, респективно кметът и Общинският съвет, не бъде активна, никоя друга власт не може да направи чудеса. Неизвестно защо общината не се възползва и да придобие фирмена водопроводна инфраструктура, която се намира в самия Асеновград. Такава алтернатива може по най-бързия начин да бъде включена в случай на тежка авария, каквато сега преживяват асеновградчани.
Лично съм инициирал общината да се снабди с документация, през която може това да се случи, но до момента няма ход от страна на община Асеновград. Що се отнася до личната ми позиция на асеновградчанин, аз също съм недоволен от липсата на инициатива на общината. Никой гражданин или министър не може да изземе противозаконно общинските правомощия, за да реши един толкова важен проблем дори на родния си град, затова и очакванията аз да го направя не са сериозни".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
