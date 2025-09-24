ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
Легендарната първомайска лютеница оживява на голям празник
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:10Коментари (0)139
©
Първият Празник на първомайската лютеница ще представи в град Първомай легендарния продукт, който се произвежда в общината от началото на ХХ век. Събитието е на 4 октомври 2025 г. и ще събере на едно място производители на първомайска лютеница, на свежи плодове и зеленчуци, мед, млечни и месни продукти, здравословни местни и био храни.

Градът ще бъде домакин на кулинарна изложба с произведени в региона продукти, детски ателиета, концерт, песни и танци на детски фолклорни ансамбли и групи. Жива демонстрация на приготвяне на лютеница от шеф готвач Иван Вълков ще припомни на жителите и гостите на общината вкуса от детството.

Събитието е част от Есенните празници на Община Първомай и се организира в партньорство между Община Първомай и Фондация "ВиваВиница!". "Първият Празник на първомайската лютеница има за цел да представи и популяризира уникалната първомайска лютеница, както и да подчертае богатите традиции на зеленчукопроизводството и консервната промишленост в региона.

Ще утвърдим Първомай като столица на лютеницата, а празникът ще подобри маркетинга на местните производители и ще привлече туристи и гости в региона", коментира кметът на Община Първомай Николай Митков.

"В рамките на празника ще има и детски поетичен конкурс "Царица Първомайска лютеница".

Организираме фермерски пазар и детски кулинарни ателиета, за да се потопим заедно във вкусната магия на известната в цяла България лютеница. Така ще положим началото на една нова празнична традиция", допълни заместник-кметът на общината Радослава Ставрева.

Началото на Празника на първомайската лютеница е 09:30 ч. пред градското Образцово народно читалище "Св. Св. Кирил и Методий – 1894 г.". Откриването е с фолклорна и музикална програма, а пред читалището ще има фермерски пазар с продукти на производители от региона и кулинарна изложба.

След официалните приветствия от ръководството на Община Първомай, шеф готвач Иван Вълков ще започне демонстрация на живо по приготвяне на първомайска лютеница.

"Децата са бъдещето, затова искаме да ги привлечем активно да участват в Празника на първомайската лютеница.

Заедно с художника Неделчо Марков организираме две детски кулинарни ателиета, в които децата ще нарисуват собствени етикети за бурканчета и сами ще украсят филийки с първомайска лютеница.

А авторите на най-добрите стихотворения, посветени на лютеницата, ще получат награди", разказа Екатерина Терзиева-Атанасова, управител на Фондация "ВиваВиница!". В 12.00 ч. жителите и гостите на Община Първомай ще опитат прясно приготвената лютеница върху филийка хляб, а първият Празник на първомайската лютеница ще завърши с викторина с награди, осигурени от местния бизнес.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Регионални новини:
Убийството край "Невястата": Напръскване със спрей и пробождания ...
13:21 / 24.09.2025
Конфискуваха колата на много пияна жена след ПТП в Стряма
12:38 / 23.09.2025
В Асеновград започва монтажът на пелетни системи по програмата за...
07:00 / 22.09.2025
Паметник на първата жена в света, която е командир на самолет от ...
17:21 / 21.09.2025
Жители на Труд блокираха днес "Карловско шосе"
16:06 / 21.09.2025
Хисаря отпразнува Деня на безопасността с пъстър празник
15:06 / 21.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Ракиджия: България е единствената страна, където малките производители на алкохол са забранени
Ракиджия: България е единствената страна, където малките производители на алкохол са забранени
11:45 / 23.09.2025
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
09:43 / 22.09.2025
Христо Ковачки: За 1 голям ветрогенератор се влагат 1200 тона бетон, 300 тона стомана, 50 тона желязо и 10 тона цветни и редкоземни метали
Христо Ковачки: За 1 голям ветрогенератор се влагат 1200 тона бетон, 300 тона стомана, 50 тона желязо и 10 тона цветни и редкоземни метали
12:30 / 23.09.2025
Кеворкян заживя като отшелник
Кеворкян заживя като отшелник
17:15 / 22.09.2025
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
09:40 / 23.09.2025
Чарлз III сменя Уилям с Хари
Чарлз III сменя Уилям с Хари
08:48 / 23.09.2025
Започна най-пошлият Big Brother
Започна най-пошлият Big Brother
10:32 / 22.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
51-ото Народно събрание
Пожари 2025
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
Задържаха насилствено българина Любомир Киров в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: