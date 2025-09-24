ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Легендарната първомайска лютеница оживява на голям празник
Градът ще бъде домакин на кулинарна изложба с произведени в региона продукти, детски ателиета, концерт, песни и танци на детски фолклорни ансамбли и групи. Жива демонстрация на приготвяне на лютеница от шеф готвач Иван Вълков ще припомни на жителите и гостите на общината вкуса от детството.
Събитието е част от Есенните празници на Община Първомай и се организира в партньорство между Община Първомай и Фондация "ВиваВиница!". "Първият Празник на първомайската лютеница има за цел да представи и популяризира уникалната първомайска лютеница, както и да подчертае богатите традиции на зеленчукопроизводството и консервната промишленост в региона.
Ще утвърдим Първомай като столица на лютеницата, а празникът ще подобри маркетинга на местните производители и ще привлече туристи и гости в региона", коментира кметът на Община Първомай Николай Митков.
"В рамките на празника ще има и детски поетичен конкурс "Царица Първомайска лютеница".
Организираме фермерски пазар и детски кулинарни ателиета, за да се потопим заедно във вкусната магия на известната в цяла България лютеница. Така ще положим началото на една нова празнична традиция", допълни заместник-кметът на общината Радослава Ставрева.
Началото на Празника на първомайската лютеница е 09:30 ч. пред градското Образцово народно читалище "Св. Св. Кирил и Методий – 1894 г.". Откриването е с фолклорна и музикална програма, а пред читалището ще има фермерски пазар с продукти на производители от региона и кулинарна изложба.
След официалните приветствия от ръководството на Община Първомай, шеф готвач Иван Вълков ще започне демонстрация на живо по приготвяне на първомайска лютеница.
"Децата са бъдещето, затова искаме да ги привлечем активно да участват в Празника на първомайската лютеница.
Заедно с художника Неделчо Марков организираме две детски кулинарни ателиета, в които децата ще нарисуват собствени етикети за бурканчета и сами ще украсят филийки с първомайска лютеница.
А авторите на най-добрите стихотворения, посветени на лютеницата, ще получат награди", разказа Екатерина Терзиева-Атанасова, управител на Фондация "ВиваВиница!". В 12.00 ч. жителите и гостите на Община Първомай ще опитат прясно приготвената лютеница върху филийка хляб, а първият Празник на първомайската лютеница ще завърши с викторина с награди, осигурени от местния бизнес.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Убийството край "Невястата": Напръскване със спрей и пробождания ...
13:21 / 24.09.2025
Конфискуваха колата на много пияна жена след ПТП в Стряма
12:38 / 23.09.2025
В Асеновград започва монтажът на пелетни системи по програмата за...
07:00 / 22.09.2025
Паметник на първата жена в света, която е командир на самолет от ...
17:21 / 21.09.2025
Жители на Труд блокираха днес "Карловско шосе"
16:06 / 21.09.2025
Хисаря отпразнува Деня на безопасността с пъстър празник
15:06 / 21.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Кеворкян заживя като отшелник
17:15 / 22.09.2025
Чарлз III сменя Уилям с Хари
08:48 / 23.09.2025
Започна най-пошлият Big Brother
10:32 / 22.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS