Истинска проява на народно творчество, граничеща с престъпление, разкриха служителите на реда в Първомайско. Възрастен мъж е заловен да управлява лек автомобил с табели, изработени лично от него, съобщиха от Областната дирекция на МВР за Plovdiv24.bg. Куриозната случка се разиграла по време на рутинна проверка на лек автомобил "Мерцедес" в първомайското село Брягово.

Фалшиви номера и прекратена регистрация

При огледа на автомобила служителите на реда забелязали, че регистрационните табели изглеждат странно. След щателна проверка на документите е установено, че автомобилът е с прекратена регистрация, а номерата са саморъчно изработени от шофьора, който е решил да "регистрира" колата си в домашни условия.

По случая вече е образувано бързо досъдебно производство под надзора на прокуратурата.

Наказателния кодекс за управление на МПС с подправени регистрационни знаци, които не са издадени от КАТ, законът предвижда наказание лишаване от свобода до 1 година или глоба от 500 евро.