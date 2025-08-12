ЗАРЕЖДАНЕ...
|Куриерска фирма достави много наркотици на турчин в Първомай
На 7 август 2025 г. в при специализирана полицейска операция на служители от Главна дирекция "Национална полиция“ и отдел "Криминална полиция“ при ОД на МВР-Пловдив, е бил задържан Ш.И., турски гражданин, временно пребиваващ у нас.
Установено е, че малко преди това той получил пратка - два кашона, от офис на куриерска фирма, които поставил в багажника на лек автомобил. В кашоните са били открити найлонови пликове с жълтеникаво прахообразно вещество, което при полевия наркотест е реагирало на горепосочените синтетични канабиноиди с общо тегло 9997,89 грама и на обща стойност около 300 000 лева. Те са били предназначени за разпространение.
Обвиняемият е бил задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. На 11 август 2025 г. по искане на Окръжна прокуратура-Пловдив съдът е взел мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо него.
