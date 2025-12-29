Курбан за по-малко жертви на пътя Смолян – Пловдив

© Архив За 19-та година на разклона за село Забърдо по пътя Смолян – Пловдив отново ще бъде раздаден курбан за по-малко жертви на пътя, съобщи за ФОКУС кметът на родопското село Валентин Черпоков. Той е основният инициатор и организатор на идеята, която се провежда всяка година на 30 декември. Събитието е с начален час 11:30 на разклона за селото, като ще бъде отслужен молебен за по-малко жертви на пътя и курбанът ще бъде осветен.



Приготвени са 300 кг месо, които ще се раздават на преминаващите с автомобилите си хора по пътя Смолян – Пловдив. Приготвени са и над 1000 малки икони, осветени в Бачковския манастир, които също ще бъдат давани на шофьорите, каза кметът Черпоков.



Той отбеляза, че основната цел на инициативата е да се обърне внимание на войната по пътищата и да се направи всичко възможно катастрофите и жертвите при тези произшествия да се сведат до минимум. "Ако всеки водач е отговорен няма да се стига до тези катастрофи по пътищата на България и всяка година да се дават толкова жертви. По време на събитието ще почетем и паметта на всички загинали по пътищата на страната през годината“, каза още кметът на Забърдо и посочи, че всички са добре дошли на събитието.