|Курбан за по-малко жертви на пътя Смолян – Пловдив
Приготвени са 300 кг месо, които ще се раздават на преминаващите с автомобилите си хора по пътя Смолян – Пловдив. Приготвени са и над 1000 малки икони, осветени в Бачковския манастир, които също ще бъдат давани на шофьорите, каза кметът Черпоков.
Той отбеляза, че основната цел на инициативата е да се обърне внимание на войната по пътищата и да се направи всичко възможно катастрофите и жертвите при тези произшествия да се сведат до минимум. "Ако всеки водач е отговорен няма да се стига до тези катастрофи по пътищата на България и всяка година да се дават толкова жертви. По време на събитието ще почетем и паметта на всички загинали по пътищата на страната през годината“, каза още кметът на Забърдо и посочи, че всички са добре дошли на събитието.
