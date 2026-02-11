© Криминално проявен и осъждан жител на Калековец бе задържан за кражба на телевизор от дома на свой съсед.



При залавянето му вчера 28-годишният извършител направил пълни самопризнания пред разследващите от РУ-Труд, а откраднатата чужда собственост е иззета и приобщена към материалите по образуваното досъдебно производство.